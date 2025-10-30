रणबीर कपूर की रामायण में मिली फीस को इस नेक काम के लिए दान करेंगे विवेक ओबेरॉय, बताई ये वजह

बॉलीवुड स्टार विवेक ओबेरॉय आगामी नवंबर महीने में अपनी कल्ट क्लासिक फिल्म मस्ती के पार्ट 4 में नजर आने वाले हैं. मस्ती 4 में वह अपने पुराने दोस्त रितेश देशमुख और आफताब शिवदसानी संग फिर मस्ती करते नजर आएंगे. फिल्म नवंबर में रिलीज होगी. इसके अलावा विवेक की झोली में इंडियन सिनेमा की सबसे बड़े बजट फिल्म रामायण भी है. इस फिल्म में विवेक रावण के भाई विभीषण के रोल में नजर आने वाले हैं. 4000 करोड़ रुपये के बजट में बनी रही इस फिल्म के लिए मिलने वाली फीस को विवेक ने दान करने का फैसला लिया है. विवेक ने अपने हालिया इंटरव्यू में इस बात का खुलासा किया है. साथ फिल्म मेकिंग पर भी बात की है.

अपनी फीस दान करेंगे विवेक

विवेक ओबेरॉय ने अपने हालिया इंटरव्यू में कहा, 'मैंने नमित से कहा कि मुझे इसके लिए एक पैसा भी नहीं चाहिए, मैं इसे किसी ऐसे काम के लिए दान करना चाहता हूं, जिसमें मेरी आस्था हो, यानी कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए, मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हारा सपोर्ट करना चाहता हूं, क्योंकि मुझे तुम्हारा काम बहुत पसंद आया है और मुझे लगता है कि यह इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर धमाकेदार तरीके से ले जाएगी'. एक्टर ने कहा कि यह फैसला फिल्म के विजन और इसके प्रोड्यूसर के काम को देखते हुए लिया गया है. विवेक ने फिल्म रामायण की मेकिंग पर भी अहम बातें बताई और कहा कि फिल्म रामायण हॉलीवुड की एपिक फिल्मों के लिए करारा जवाब होगी.

कब रिलीज होगी फिल्म?

विवेक ने कहा, 'नमित मल्होत्रा और नितेश तिवारी इंडियन सिनेमा को ग्लोबल स्टेज पर बड़ी पहचान दिलाने के लिए काम कर रहे हैं, रामायण हॉलीवुड फिल्मों को टक्कर देगी, क्योंकि इस फिल्म से जुड़ी वीएफएक्स की टीम 7-8 बार ऑस्कर अवॉर्ड अपने नाम कर चुकी है, यकीनन रामायण एक मास और बड़ी फिल्म होने जा रही है, इसे हम माइथोलॉजिकल की जगह हिस्टोरिकल फिल्म कह सकते हैं'. बता दें, रामायण को नमित मल्होत्रा प्रोड्यूस और दंगल के डायरेक्टर नितेश तिवारी डायरेक्ट कर रहे हैं. फिल्म पर तेजी से काम चल रहा है. फिल्म में रणबीर कपूर भगवान राम तो साई पल्लवी मां सीता के रोल में होंगी. वहीं, केजीएफ स्टार फिल्म में रावण का रोल करते नजर आएंगे. साउथ एक्ट्रेस काजल अग्रवाल मंदोदरी के रोल में होंगी. फिल्म का पहला पार्ट 2026 और दूसरा पार्ट साल 2027 में दिवाली के मौके पर रिलीज होने जा रहा है.