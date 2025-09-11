Vijeyta Trailer Release: जीरो से हीरो तक...इमोशंस के रोलर कोस्टर पर ले जाएगी एक आम युवक की असाधारण जर्नी

बहुप्रतीक्षित फिल्म विजेता का ट्रेलर लॉन्च कर दिया गया है, जो धैर्य और विजय की एक सशक्त सच्ची गाथा की झलक प्रस्तुत करता है. राजीव एस. रूइया द्वारा निर्देशित और डॉ. राजेश के. अग्रवाल द्वारा आरकेजी मूवीज के बैनर तले निर्मित यह फिल्म अपनी भावनात्मक गहराई और सिनेमाई भव्यता के कारण पहले ही चर्चा का विषय बन चुकी है. ट्रेलर की शुरुआत एक साधारण परिवेश में कड़ी मेहनत करते एक युवक के दृश्यों से होती है, जो उसके विनम्र आरंभ का प्रतीक है. इसके बाद यह कहानी विश्वासघात, प्रतिद्वंद्विता और अंडरवर्ल्ड से आने वाले खतरों के बीच तेजी से आगे बढ़ती है, जो नायक के संघर्षों की तीव्रता को दर्शाती है.

ट्रेलर का चरम बिंदु उस दृश्य में आता है, जहां मुख्य पात्र एक गूंजते हुए जनसमूह के सामने शान से खड़ा है, जो फिल्म की टैगलाइन को बखूबी बयां करता है- "ज़ीरो टू हीरो: ए रियल-लाइफ जर्नी". फिल्म में रवि भाटिया दमदार मुख्य भूमिका में हैं, जिनके साथ ज्ञान प्रकाश, भारती अवस्थी, दीक्षा ठाकुर, गोधन कुमार, प्रीटी अग्रवाल और अन्य कलाकार नजर आएंगे. चर्चित गीतकार और लेखक संदीप नाथ द्वारा लिखी गई पटकथा व्यक्तिगत संघर्षों और जीवन से बड़े टकरावों को परदे पर जीवंत करती है.

यह कहानी डॉ. राजेश के. अग्रवाल की प्रेरणादायी यात्रा से प्रेरित है. कोलकाता में अपने पिता के पारिवारिक व्यवसाय में सहायक के रूप में काम करने से लेकर राजेश बनियान और फिर आरकेजी इंटरनेशनल एफजेडसी की स्थापना तक, जो आज 33 देशों में कार्यरत एक वैश्विक मेटल रीसाइक्लिंग दिग्गज है. अग्रवाल का जीवन धैर्य और संघर्ष का साक्षात उदाहरण है. आज वे केवल एक बिज़नेस लीडर ही नहीं बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण के क्षेत्र में कार्यरत एक समाजसेवी भी हैं.

निर्देशक राजीव एस. रूइया ने फिल्म को 'भावनात्मक और प्रेरणादायी गाथा' बताते हुए कहा कि ट्रेलर दर्शकों के लिए आने वाले अनुभव की झलक है. बीते समय के लिए सेपिया टोन, संघर्ष के लिए गहरे कंट्रास्ट और विजय के लिए भव्य दृश्य , इस विज़ुअल पैलेट ने पहले ही ऑनलाइन सराहना बटोर ली है. ट्रेलर का अनावरण प्रतिष्ठित अबू धाबी फिल्म फेस्टिवल और कान्स इंटरनेशनल फेस्टिवल 2025 में किया गया.

19 सितंबर 2025 को रिलीज होने जा रही विजेता को इस साल की सबसे प्रेरणादायक फिल्मों में से एक माना जा रहा है.