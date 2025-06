VIDEO: 19 की है ये एक्ट्रेस, कराटे में ब्लैक बेल्ट, तलवारबाजी में माहिर, स्टेज पर साड़ी में ऐसे चलाया नानचक हैरान रह गए पुष्पा के मेकर्स

उम्र 19 साल. कराटे में ब्लैक बेल्ट. केरल की पारंपरिक मार्शल आर्ट कलरीपायट्टु में पारंगत. तलवार चलाने में माहिर. केरल के पारंपरिक वाद्ययंत्र चेंड को बजाने में बेजोड़. लॉ की स्टूडेंट और अब जानी-मानी एक्ट्रेस. हम यहां बात कर रहे हैं उस टैलेंटेड एक्ट्रेस की जिसकी अगली फिल्म पुष्पा के मेकर्स मैत्री मूवी मेकर्स के साथ आ रही है. पिछले कुछ समय से अपने एक्टिंग स्किल्स के दम पर इसने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक पहचान बनाई है और इनका लेटेस्ट वीडियो देखकर तो पुष्पा के मेकर्स तक हैरान रह गए. ये एक्ट्रेस हैं अनंतिका सनिलकुमार की.

