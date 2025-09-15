विज्ञापन

नहाते वक्त वरुण धवन करते हैं मंत्र जाप, बोले- देखो मैं कितना संस्कारी हूं

वरुण धवन ने खोला अपना बाथटाइम सीक्रेट, नहाते वक्त करते हैं गायत्री मंत्र का जाप. जानें क्यों खुद को बताते हैं संस्कारी.

नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन अक्सर अपनी चुलबुली पर्सनालिटी और मजाकिया अंदाज के लिए जाने जाते हैं. इन दिनों वो अपनी अपकमिंग मूवी सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी को लेकर सुर्खियों में हैं. फिल्म की पूरी टीम एक साथ फिल्म के प्रमोशन में भी व्यस्त हैं. इस बीच वरूण धवन ने कुछ ऐसा कहा है कि फैन्स हंस हंस कर लोटपोट हो रहे हैं. फिल्म के प्रमोशन से जुड़े कार्यक्रम में वरुण धवन ने कहा कि वो आज भी बेहद संस्कारी हैं. ये साबित करने के लिए उन्होंने अपने नहाने से जुड़ा मजेदार किस्सा भी सुनाया.

बचपन से डली संस्कारी आदत
वरुण ने खुलासा किया कि बचपन में जब वो नहाने जाते और ठंड लगती, तो वे बार-बार गायत्री मंत्र का जाप करने लगते. उनकी ये आदत आज भी बरकरार है. उन्होंने हंसते हुए कहा, “ये देखो, मैं कितना संस्कारी हूं.” उनकी ये बात सुनकर वहां मौजूद सभी लोग जोर से हंसते हुए भी सुनाई दे. वरुण धवन ने इस बार में कहा कि नहाते वक्त मंत्र जाप करना उन्हें एक तरफ ठंड से बचाता था, वहीं दूसरी तरफ एक पॉजिटिव एनर्जी भी देता था.

सनी संस्कारी और तुलसी कुमारी
फिल्म का ट्रेलर देखकर ये तो साफ है कि वरुण धवन मूवी में सनी संस्कारी बने हैं और  जाह्नवी कपूर हैं तुलसी कुमारी. जो फिल्म में वरुण धवन का लव इंटरेस्ट भी प्ले करेंगी. दोनों को साथ में देखकर ये भी अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री भी जबरदस्त होने वाली है. फिल्म प्रमोशन से जुड़ा एक वीडियो और वायरल हो रहा है जिसमें वरुण धवन अपने को स्टार को देखकर ये कह रहे हैं कि स्किन के मामले में वो कैटरीना कैफ को टक्कर देते हैं. जिसके बाद जाह्नवी कपूर भी हंस पड़ती हैं. बता दें कि फिल्म का गाना तुझे लागे न नजरिया पहले से ही काफी हिट हो चुका है.

