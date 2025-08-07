'सैयारा'के वायरल प्रमोशनल वीडियो पर बोले वरुण बडोला- ' जो लोग चूड़ियां तोड़ रहे थे और छातियां पीट रहे थे...'

ब्लॉकबस्टर फिल्म 'सैयारा' में अहान पांडे के पिता का किरदार निभाने वाले एक्टर वरुण बडोला ने हाल ही में फिल्म के प्रचार के तरीके को लेकर एक चिंताजनक बयान दिया है. वरुण का यह हालिया बयान निर्देशक मोहित सूरी द्वारा पेड थिएटर वीडियोज़ के बारे में कही गई बातों से बिल्कुल उलट है. हाल ही में, 'सैयारा' के निर्देशक मोहित सूरी ने ज़ूम को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि वायरल थिएटर वीडियो पूरी तरह से असली थे और उन्होंने इसकी प्लानिंग नहीं की थी. लेकिन, एक हालिया इंटरव्यू में वरुण ने मोहित सूरी के दावे का पूरी तरह से खंडन किया और कहा कि प्रमोशनल टीम ने वायरल रील्स के साथ थोड़ी ज़्यादा ही अति कर दी.

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि प्रमोशन टीम ने थोड़ी ज़्यादा ही कर दी. जहां लोग फिल्म देखने जा रहे थे, वहां IV ड्रिप लगा दी. उन लोगों को किसी न किसी तरह से कंटेंट देने के लिए कहा गया होगा. शुक्र है कि लोगों के पैर नहीं टूटे और वे फिल्म देखने रेंगते हुए नहीं गए. कोई बात नहीं. हम फिल्म का प्रचार करना समझते हैं, लेकिन यह एक हद तक ही अच्छा है. हालांकि, फिल्म सिर्फ़ इंस्टाग्राम प्रमोशन के आधार पर इतनी कमाई नहीं कर सकती. लोगों ने जाकर फिल्म देखी है और उन्हें यह बहुत पसंद आई है."

उसी इंटरव्यू में, वरुण ने बताया कि किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि सैयारा इतना अच्छा प्रदर्शन करेगी. उन्होंने बताया कि सभी को लगा था कि फिल्म अपनी लागत के बराबर ही कमाई कर पाएगी, लेकिन तीसरे-चौथे दिन तक सभी को पता चल गया था कि फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कुछ बड़ा कर दिखाया है. अभिनेता ने एक चौंकाने वाला बयान भी दिया कि उन्होंने खुद अभी तक फिल्म नहीं देखी है. सफलता की सराहना करते हुए उन्होंने कहा, "तीसरे-चौथे दिन तक, फिल्म की चर्चा होने लगी थी. मैंने इंस्टाग्राम पर लोगों को उत्साह देखा. लोग जो चूड़ियां तोड़ रहे हैं, छातियां पीट रहे हैं."

वरुण बडोला के बारे में

वरुण बडोला का जन्म 7 जनवरी, 1974 को नई दिल्ली में हुआ था. उन्होंने फिल्म निर्माता तिग्मांशु धूलिया के निर्देशन में एक कॉस्ट्यूम कोऑर्डिनेटर और सहायक निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया. 1994 में उन्होंने इरफान खान, शेफाली शाह, आर. माधवन जैसे एक्टर्स के साथ टीवी शो "बनेगी अपनी बात" से डेब्यू किया. बाद में वह कोशिश - एक आशा, देश में निकला होगा चांद और अस्तित्व... एक प्रेम कहानी जैसे शोज़ में नज़र आए. टेलीविज़न के अलावा उन्हें मैं, मेरी पत्नी और वो, मिकी वायरस, अज़हर, 7 आवर्स टू गो, रश्मि रॉकेट और मिशन रानीगंज जैसी फ़िल्मों में लिए जाना जाता है. हाल ही में वह ब्लॉकबस्टर फ़िल्मों मिसेज़ और स्काई फ़ोर्स में नज़र आए.

