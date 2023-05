'उरी' की एक्ट्रेस ने कटवा दिए अपने घने लंबे बाल, नए लुक को देख हैरान रह गए फैन्स, बोले- हिम्मत चाहिए भाई

बॉलीवुड हो या फिर टेलीविजन इंडस्ट्री एक्ट्रेसेस अपने लुक और हेयर स्टाइल्स को लेकर काफी ज्यादा कॉन्शियस रहती हैं. लेकिन इन दिनों बॉलीवुड की एक एक्ट्रेस ने अपने लंबे खूबसूरत बालों को छोटा कर इतना क्रॉप कर दिया कि उसकी चर्चा होने लगी. हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस कीर्ति कुल्हारी की, जिन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर अपने नए हेयर स्टाइल का एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में कीर्ति के बाल काफी शॉर्ट लग रहे हैं. हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि ये हेयरकट कीर्ति के किसी नए किरदार के लिए नहीं है, बल्कि ये उनका अपना फैसला है. कीर्ति का यह नया लुक और बेबाक फैसला ये बताता है कि सिर्फ प्रोफेशनल लाइफ में ही नहीं, अपनी निजी जिंदगी में भी कीर्ति दुनिया की नहीं अपने मन की सुनती हैं.

किसी भी अभिनेत्री के लिए उसके खूबसूरत लंबे बाल बहुत मायने रखते हैं. ऐसे में जाहिर है कीर्ति के लिए भी अपने बालों को छोटा करने का फैसला आसान नहीं था. उन्होंने अपने कैप्शन में बात का जिक्र करते हुए बताया कि अपने आप को तैयार करने के लिए उन्हें 1 महीने का समय लगा. कीर्ति ने लिखा, '#newends #newbeginnings एक महीने पहले इसे करने का फैसला किया और अब मैं इसे कर चुकी हूं. मैं एक ऐसे इंडस्ट्री में काम करती हूं जहां एक एक्ट्रेस होने की अपनी सीमाएं होती हैं. लंबे बाल या कम से कम कंधे की लंबाई के बाल होने ही चाहिए'.

कीर्ति कुल्हारी ने कैप्शन में आगे लिखा, 'मैं इस इंडस्ट्री में करीब 15 साल से हूं. मेरे पास वो सब करने का टाइम है, जो मैं करना चाहती हूं और हर बार मैंने ऐसा किया भी है, जो साधारण नहीं है. मैंने हमेशा खुद को सशक्त महसूस किया है आज मैंने ऐसा ही एक और फैसला किया है और अपने पसंद को चुना है'. कीर्ति के लुक को देखकर लोग हैरान भी हैं और खुश भी. कुछ लोग कीर्ति के शॉर्ट हेयर को लेकर उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं और पूछ रहे हैं यह क्या मजाक है. तो कई उनकी तारीफ करते हुए कह रहे हैं कि आप इस नए लुक में भी बेहद खूबसूरत और बेबाक लग रही हैं.

