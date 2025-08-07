विज्ञापन

55 कट्स के साथ रिलीज होगी ये फिल्म, सामने आएगा क्रूर हत्याकांड का सच!

‘उदयपुर फाइल्स’ 8 अगस्त, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. यह फिल्म हिंदी में है और इसे दर्शकों के लिए एक महत्वपूर्ण कहानी के रूप में देखा जा रहा है.

जल्द रिलीज होगी उदयपुर फाइल्स
सूचना और प्रसारण मंत्रालय (MIB) ने ‘उदयपुर फाइल्स: कन्हैया लाल टेलर हत्याकांड' फिल्म को रिलीज करने की मंजूरी दे दी है. इस फैसले के बाद, 2022 में उदयपुर में हुए क्रूर हत्याकांड के शिकार कन्हैया लाल के बेटे यश साहू ने अपनी खुशी जाहिर की है. उन्होंने कहा कि अब पूरे देश को उनके पिता के साथ हुई त्रासदी की सच्चाई पता चलेगी. यश साहू ने कहा, “8 अगस्त को पूरा देश देखेगा कि मेरे पिता के साथ क्या हुआ था. हमारी परिवार की पीड़ा और मेरे पिता की हत्या की क्रूरता को लोग समझेंगे. यह फिल्म आतंकवाद के खिलाफ है, किसी धर्म के खिलाफ नहीं.”

उन्होंने यह भी बताया कि उनके पिता के हत्यारों को तीन साल बाद भी सजा नहीं मिली है, और न्याय की प्रतीक्षा अभी भी बाकी है. यह फिल्म 28 जून, 2022 को उदयपुर में कन्हैया लाल की निर्मम हत्या पर आधारित है, जब दो लोगों ने दिनदहाड़े उनकी हत्या कर दी थी. इस घटना ने पूरे देश में आक्रोश पैदा किया था. फिल्म को लेकर कई विवाद भी हुए, जिसमें कुछ संगठनों ने इसे सांप्रदायिक तनाव बढ़ाने वाला बताया. हालांकि, मंत्रालय ने सभी संशोधन याचिकाओं को खारिज कर दिया और फिल्म को सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) द्वारा सुझाए गए 55 कट्स के साथ रिलीज की अनुमति दी.

1 अगस्त, 2025 को दिल्ली उच्च न्यायालय को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने सूचित किया कि केंद्र सरकार ने फिल्म से छह कट हटाने की सिफारिश को वापस ले लिया है. इसके बाद कोर्ट ने फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने वाली दो याचिकाओं को खारिज कर दिया. यश साहू ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा, “हमने जो लड़ाई लड़ी, उसमें जीत हासिल की है. यह फिल्म सच्चाई को सामने लाएगी.”

फिल्म के निर्माता अमित जानी और निर्देशक भारत श्रीनाथ ने इस प्रोजेक्ट को आतंकवाद के खिलाफ एक संदेश के रूप में पेश किया है. यश साहू ने जोर देकर कहा कि यह फिल्म न केवल उनके पिता की कहानी है, बल्कि यह उन सभी लोगों की आवाज है जो आतंकवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं.

हालांकि, यश ने यह भी चिंता जताई कि उनके पिता के हत्यारों को अभी तक सजा नहीं मिली है. उन्होंने कहा, “मेरे पिता की हत्या का मामला आज भी वही है, जहां तीन साल पहले था. हमें नहीं पता कि न्याय कब मिलेगा.” इस मामले की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) कर रही है, लेकिन अभी तक कोई दोष साबित नहीं हुआ है.

