ट्विंकल ने दिखाई बिना स्टाइलिस्ट वाली दुनिया, सलमान-आमिर के साथ शेयर की पुरानी तस्वीर

ट्विंकल खन्ना इन दिनों अपने शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' को लेकर सुर्खियों में हैं. अभिनेत्री ने बुधवार को सोशल मीडिया पर एक पुरानी, बिना एडिट वाली फोटो शेयर की. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर सलमान और आमिर के साथ तस्वीर पोस्ट कर फैंस को नॉस्टैल्जिया की लहर में डुबो दिया. ये तस्वीर 90 के दशक के उस दौर की याद दिलाती है, जब सितारे बिना किसी 'पोजिशनिंग' के दोस्ती निभाते थे. ट्विंकल ने पोस्ट कर कैप्शन दिया, "यह रहा सबूत कि एक समय था जब हम सभी बिना फिल्टर, स्टाइलिस्ट और सोशल मीडिया मैनेजर के भी आराम से जी लेते थे. कल देखना मत भूलिए, क्या सलमान और आमिर खान पहले एपिसोड में बच पाए 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' पर सिर्फ प्राइम वीडियो पर."

शो की बात करें तो इसकी मेजबानी काजोल और ट्विंकल कर रही हैं. 25 सितंबर को इसका पहला एपिसोड रिलीज किया जाएगा, जिसमें आमिर और सलमान गेस्ट बनकर आएंगे. कुल मिलाकर, 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' बॉलीवुड को एक नया 'नॉस्टैल्जिया चीयर' देगा. 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में बॉलीवुड स्टार्स की दुनिया और उनकी फिल्मों की बातें होंगी. मेकर्स ने इसका ट्रेलर पहले ही रिलीज कर दिया है, जिसे देख फैंस और भी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं.

यह शो दुनियाभर के 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्रसारित किया जाएगा. हर गुरुवार को नया एपिसोड रिलीज किया जाएगा. शो की गेस्ट लिस्ट में सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार, आलिया भट्ट, वरुण धवन, करण जौहर, कृति सेनन, विक्की कौशल, गोविंदा, जाह्नवी कपूर और कई बड़े बॉलीवुड स्टार्स शामिल हैं. इस शो का प्रीमियर 25 सितंबर को प्राइम वीडियो पर होगा. हर गुरुवार को इसका नया एपिसोड जारी किया जाएगा.

