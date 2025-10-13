कैमियो किया तो हिट हुई मूवी, लेकिन खुद ही इस एक्टर ने दे दी 2025 की फ्लॉप मूवी, 30 करोड़ के बजट में कमाए सिर्फ

इसमें कोई शक नहीं कि शो बिजनेस बेहद अनप्रिडिक्टेबिल होता है. कब कौन-सी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हो जाए किसी को पता नहीं है. ऐसा ही हाल कुछ मलयालम एक्टर टोविनो थॉमस ने इस साल की शुरुआत में इसकी असली गहराई को समझा, क्योंकि उनके करियर ने सबसे बड़ी सोलो हिट देने के तुरंत बाद एक बड़ी फ्लॉप देखी. 2025 में उनकी पहली रिलीज़ न केवल फिल्म फ्लॉप रही, बल्कि यह सिनेमाघरों से अपने भारी बजट का केवल 50 परसेंट से थोड़ा अधिक ही कमा पाई. जबकि साउथ की सबसे बड़ी महिला सितारों में से एक ने उनके साथ फिल्म में अहम भूमिका निभाई थी.

कौन सी फिल्म हुई फ्लॉप

टोविनो की जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं उसका नाम आइडेंटिटी है. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही कम कमाई की थी. फरवरी में, जब केरल फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन ने जनवरी में रिलीज हुई मलयालम फिल्मों के बजट और राज्य के सिनेमाघरों से हर फिल्म की कमाई के हिस्से का खुलासा किया, तो पता चला कि आइडेंटिटी 30 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. इसके विपरीत, केरल में इसका थिएटर हिस्सा सिर्फ 3.5 करोड़ रुपये रहा. ट्रैक वेबसाइट सैकनिल्क के अनुसार, टोविनो और त्रिशा इस फिल्म ने अपने सिनेमाघरों के परफॉर्मेंस के दौरान दुनिया भर में केवल 16.51 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया.

आइडेंटिटी में टोविनो और त्रिशा के साथ विनय राय, अजु वर्गीस और शम्मी थिलकन जैसे अहम सेलेब्स नजर आए हैं. ये फिल्म लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई. टोविनो ने जितनी फिल्मों में काम किया वो हिट साबित हुई थीं मगर उनकी सोलो फिल्म फ्लॉप साबित हो गई है. वो मोहनलाल के साथ एम्पुराण में भी नजर आए थे जो हिट साबित हुई थी. इसके अलावा भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया है जो हिट साबित हुई थी मगर उनकी आइडेंटिटी के फ्लॉप होने के बारे में किसी ने नहीं सोचा था.