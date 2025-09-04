25 साल का हीरो, दो साल में दे चुका है दो 100-100 करोड़ की फिल्में, चेहरा देख कहेंगे वाह बेटे

एक्टर नास्लेन तेजी से मलयालम सिनेमा के सबसे होनहार सितारों में से एक बनकर उभरे हैं. क्रिटिक्स चॉइस फिल्में के साथ वह 26 साल की उम्र से पहले ही दो ₹100 करोड़ क्लब वाली फिल्में दे चुके हैं. नास्लेन ने पहली बार 2024 में रोमांटिक कॉमेडी "प्रेमालु" से स्टारडम हासिल किया, जिसका डायरेक्शन गिरीश ए.डी. ने किया था. इसे भावना स्टूडियोज, फ़हाद फासिल एंड फ्रेंड्स और वर्किंग क्लास हीरो ने प्रोड्यूस किया था. इस फिल्म ने ₹136 करोड़ की कमाई की, जिससे यह अब तक की छठी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म और 2024 की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई.

2025 में उन्होंने खालिद रहमान के डायरेक्शन में बनी "अलप्पुझा जिमखाना" के लिए तारीफ बटोरी. हालांकि फिल्म ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार नहीं कर पाई, लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर ₹65 करोड़ की कमाई के साथ शानदार परफॉर्म किया. कलाकारों में लुकमान अवरन, गणपति एस पोडुवल और बेबी जीन जैसे कलाकार शामिल थे.

नास्लेन की शानदार कलाकारी एक बार फिर "लोकाह: चैप्टर 1 - चंद्रा" में देखने को मिली, जहां उन्होंने कल्याणी प्रियदर्शन, जिन्होंने मलयालम सिनेमा की पहली महिला सुपरहीरो का किरदार निभाया था, के साथ एक सपोर्टिंग रोल निभाया. नास्लेन की सपोर्टिंग रोल की काफी तारीफ की गई. यह फिल्म 2025 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म है जिसने सात दिनों में ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

दुलकर ने नास्लेन को कहा सुपरस्टार

नास्लेन की "लोकाह" के प्रोड्यूसर दुलकर सलमान और एक्टर टोविनो थॉमस के साथ पोज देती एक वायरल पोस्ट ने फैन्स का ध्यान खींचा, खासकर जब दुलकर ने कमेंट किया, "एडा!!! सुपरस्टार." बचा दें कि नास्लेन अब "टिकी टाका" में आसिफ अली के साथ दिखाई देंगे.

लोका: चैप्टर 1 – चंद्रा, 2025 में रिलीज होने वाली एक जबरदस्त मलयालम सुपरहीरो फिल्म है, जिसमें कल्याणी प्रियदर्शन चंद्रा के किरदार में हैं, जो इंडस्ट्री की पहली महिला सुपरहीरो हैं. 28 अगस्त को रिलीज हुई इस फिल्म ने भारत में लगभग ₹46 करोड़ की कमाई की है और दुनिया भर में ₹100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, जो इसके दमदार सीन, कहानी और कल्याणी की दमदार एक्टिंग का नतीजा है.