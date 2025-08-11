बॉलीवुड में आने से पहले टीवी रिपोर्टर थी ये सुपरस्टार, टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में आज हैं शुमार

श्रीलंका की गलियों से निकलकर बॉलीवुड तक का सफर तय करने वाली एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडीज का 11 अगस्त को 39वां जन्मदिन है. जैकलीन पूर्व मिस यूनिवर्स श्रीलंका रही हैं और दिलकश मुस्कान, एक्टिंग और स्टाइलिश अंदाज के साथ छाई रहती हैं. फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सफल फिल्में देने वाली जैकलीन ने बॉलीवुड में खास मुकाम हासिल किया है. श्रीलंका से शुरू हुआ उनका सफर भारत में स्टारडम तक पहुंचा.

जैकलीन फर्नांडीज का जन्म 11 अगस्त 1985 को बहरीन के मनामा में हुआ. उनके पिता, एलरॉय फर्नांडीज, श्रीलंकाई बर्गर जाति से हैं, जबकि मां किम कनाडाई मूल की हैं. जैकलीन सबसे छोटी संतान हैं और उनके दो भाई व एक बहन हैं. बहरीन के सेक्रेड हार्ट स्कूल में पढ़ाई के बाद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की सिडनी यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में डिग्री हासिल की. इसके बाद वह श्रीलंका लौटीं और टीवी जर्नलिस्ट के रूप में काम शुरू किया. जैकलीन ‘लंका बिजनेस रिपोर्ट' जैसे शो होस्ट कर चुकी हैं और कई न्यूजपेपर में लेख भी लिख चुकी हैं.

जैकलीन ने एक इंटरव्यू में बताया था, “पत्रकारिता ने मुझे आत्मविश्वास और संवाद की कला सिखाई, लेकिन मेरा सपना हमेशा से एक्टिंग में करियर बनाने का रहा. मैं हॉलीवुड स्टार बनना चाहती थी और इस तरह से रास्ता बनता गया.”

साल 2006 में मिस यूनिवर्स श्रीलंका का खिताब जीतने के बाद उनके सपनों को पंख लगे. साल 2009 में एक मॉडलिंग असाइनमेंट के लिए भारत आईं जैकलीन ने सुजॉय घोष की फिल्म ‘अलादीन' के लिए ऑडिशन दिया. इस फैंटेसी-ड्रामा में उनके साथ लीड रोल में रितेश देशमुख थे. फिल्म में जैकलीन ने प्रिंसेज जैस्मीन की भूमिका निभाई. हालांकि, जैकलीन की डेब्यू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में असफल रही, लेकिन उन्हें आईफा अवॉर्ड फॉर स्टार डेब्यू ऑफ द ईयर मिला.

इसके बाद साल 2010 में ‘जाने कहां से आई है' में उन्होंने एक एलियन लड़की का किरदार निभाया, लेकिन असल सफलता साल 2011 में आई फिल्म ‘मर्डर 2' से मिली. इस थ्रिलर फिल्म में इमरान हाशमी के साथ उनकी केमिस्ट्री और बोल्ड लुक को खूब सराहा गया. यह उनकी पहली कमर्शियल हिट थी. ‘मर्डर 2' के बाद जैकलीन ‘हाउसफुल 2', ‘रेस 2' और ‘किक' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों का हिस्सा बनीं. ‘किक' में सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी ने उन्हें बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेज में से एक बना दिया.

जैकलीन सफलता की सीढ़ियों पर फिर बिना रुके चढ़ती गईं. ‘हाउसफुल 3', ‘जुड़वां 2', ‘विक्रांत रोना', 'फतेह' जैसी फिल्मों ने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ा दिया. जैकलीन ने 2016-17 में डांस रियलिटी शो ‘झलक दिखला जा' में जज की भूमिका भी निभाई. उन्हें डांसिंग टैलेंट और स्टाइल ने कई ब्रांड्स का चेहरा भी बना दिया.

एक से बढ़कर एक सफल फिल्मों का हिस्सा रहीं जैकलीन की निजी जिंदगी भी सुर्खियों में रही है. उनका नाम बहरीन के प्रिंस हसन बिन राशिद अल खलीफा के साथ जुड़ा. लेकिन, साल 2011 में उनका ब्रेकअप हो गया. इसके बाद साल 2011 में ‘हाउसफुल 2' की शूटिंग के दौरान वह डायरेक्टर साजिद खान के साथ रिश्ते में थीं, जो साल 2013 में खत्म हो गया. उनका नाम सुकेश चंद्रशेखर के साथ भी जुड़ा, लेकिन जैकलीन ने हमेशा अपने काम पर फोकस रखा। उन्होंने इसकी कभी पुष्टि नहीं की.

जैकलीन सफल एक्ट्रेस के साथ ही सोशल वर्कर भी हैं. वह परोपकार से जुड़े कई कार्यों में लगी रहती हैं. जैकलीन पेटा की भी समर्थक हैं. साल 2014 में उन्हें 'वुमन ऑफ द ईयर' चुना गया. उन्होंने अपने योलो फाउंडेशन के जरिए केरल बाढ़ पीड़ितों की मदद की और हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी जैसे संगठनों के साथ काम किया. साल 2017 में उन्होंने कोलंबो में ‘कीमा सूत्र' नाम का एक रेस्तरां भी खोला. नेटवर्थ की बात करें तो जैकलीन फर्नांडीज की कुल संपत्ति 115 करोड़ रुपये है