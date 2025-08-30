विज्ञापन

शादियों में गाना गाता था ये सिंगर, आज रखता है 50 करोड़ का नेटवर्थ, कहलाते हैं 'जेन-जी' के फेवरेट

गुरु रंधावा ने अपने करियर की शुरुआत छोटे-छोटे स्टेज शो और शादियों में सिंगिंग करके की थी और आज वह गानों को लेकर चर्चा में रहते हैं.

आज टॉप पंजाबी सिंगर की लिस्ट में शामिल है ये बच्चा
नई दिल्ली:

'कत्ल', 'अजुल', 'सिर्रा', 'लाहौर' और 'हाई रेटेड गबरू' जैसे गाने आजकल जनरेशन 'जी' की प्लेलिस्ट में धूम मचा रहे हैं. इन गानों को मशहूर पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने आवाज दी है, जिन्होंने अपनी जादुई आवाज और अनूठे अंदाज से पंजाबी और बॉलीवुड संगीत की दुनिया में एक खास मुकाम हासिल किया है. उनके गाने न सिर्फ युवाओं के दिलों पर राज करते हैं, बल्कि उनकी हर बीट पर थिरकने को मजबूर भी करते हैं. गुरु रंधावा का असली नाम गुरशरणजोत सिंह रंधावा है और उनका जन्म 30 अगस्त 1991 को पंजाब के गुरदासपुर जिले में हुआ था. बताया जाता है कि गुरु को बचपन से ही म्यूजिक की ओर झुकाव था और जब वह स्कूल में पढ़ाई करते थे तो वहां सिंगिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लिया करते थे.

गुरु ने अपने करियर की शुरुआत छोटे-छोटे स्टेज शो और शादियों में सिंगिंग करके की. यहीं से उनका सिंगिंग सफर शुरू हुआ और 2012 में गुरु का पहला गाना 'सेम गर्ल' रिलीज हुआ, जिसमें उन्होंने सिंगर अर्जुन के साथ काम किया. हालांकि, यह गाना ज्यादा सफल नहीं रहा. इसके बाद 2013 में उन्होंने अपनी पहली एल्बम 'पेज वन' रिलीज की, लेकिन असली सफलता 2015 में आए गाने 'पटोला' से मिली, जिसने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया. इस गाने को उन्होंने मशहूर रैपर बोहेमिया के साथ गाया. ऐसा बताया जाता है कि गुरशरणजोत सिंह रंधावा को 'गुरु' नाम रैपर बोहेमिया ने दिया, जिससे उनकी किस्मत भी बदल गई. रिपोर्ट्स की मानें तो आज उनका 50 करोड़ का नेटवर्थ है.

'पटोला' से मिली सफलता को गुरु रंधावा ने खुद पर हावी होने नहीं दिया और उन्होंने 'लाहौर', 'हाई रेटेड गबरू', 'सूट', 'बन जा रानी', 'मेड इन इंडिया', 'ईशारे तेरे', 'तेरे ते', 'स्लोली स्लोली' और 'दारु वारगी' जैसे मशहूर गाने गाए. उनके गाने 'लाहौर' को यूट्यूब पर 1.1 बिलियन से अधिक और 'हाई रेटेड गबरू' को 1.2 बिलियन से अधिक व्यूज मिले हैं. गुरु के कई गाने ऐसे हैं, जिन्हें 500 मिलियन से अधिक व्यूज यूट्यूब पर मिले हैं और आज भी शादियों और पार्टियों में जमकर बजते हैं.

पंजाबी गानों के जरिए सफलता का स्वाद चखने वाले गुरु ने 2017 में आई फिल्म 'हिंदी मीडियम' के गाने 'सूट सूट करदा' से बॉलीवुड में डेब्यू किया. इसके बाद उन्होंने 'तुम्हारी सुलु', 'सोनू के टीटू की स्वीटी', 'नवाबजादे' और 'ब्लैकमेल' जैसी फिल्मों में भी गाने गाए. हाल ही में, उनके गाने 'अजुल' को लेकर विवाद गरमाया हुआ है. उनके इस गाने में स्कूली लड़कियों की छवि को खराब करने का आरोप लगा है. इस विवाद के बीच यह गाना युवाओं की जुबान पर चढ़ा हुआ है और यूट्यूब पर इस गाने को 40 मिलियन से अधिक व्यूज मिल चुके हैं.

