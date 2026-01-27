'सैय्यारा' और 'तेरे इश्क' की आंधी में बह गई थी यह फिल्म, IMDb ने दी 8.3 रेटिंग, अब OTT पर होगी रिलीज

पिछला साल बॉलीवुड के लिए रोमांटिक फिल्मों का साल था. फैंस ने बड़े पर्दे पर कई दिल को छू लेने वाली लव स्टोरीज देखी. कई फिल्में बड़े पर्दे पर हिट रही तो वहीं कई फिल्मों ने फैंस के दिलों में जगह बनाई, लेकिन उन्हें बड़े बजट की फिल्मों जितनी चर्चा नहीं मिली. इस फिल्म में जुनूनी लव स्टोरी को फैंस ने काफी पसंद किया. शानदार रिव्यू और 8.3 की IMDb रेटिंग मिलने के बावजूद, यह फिल्म दूसरी रोमांटिक फिल्मों के बीच नजरअंदाज हो गई.

जिस फिल्म की हम बात कर रहे हैं वह है, 'गुस्ताख इश्क'. इसमें विजय वर्मा और फातिमा सना शेख लीड रोल में हैं. इससे मशहूर फैशन डिजाइनर मनीष मल्होत्रा ​​ने बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया. विभु पुरी द्वारा निर्देशित, गुस्ताख इश्क दर्शकों को 90 के दशक में वापस ले जाती है.

कहानी 1998 में पुरानी दिल्ली में सेट है और नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रहमान की कहानी है, जो अपने मरे हुए पिता के कीमती प्रिंटिंग प्रेस को बचाना चाहता है. वह पंजाब के मालेर कोटला जाता है, एक रिटायर्ड उर्दू कवि, अज़ीज़ बेग से मिलने, जो अपनी पहचान छिपा रहा है. ताकि वह अपनी उर्दू कविता की किताबें छाप सके और इस तरह अपने पिता के प्रिंटिंग प्रेस को बचा सके.

नवाबुद्दीन की मुलाकात अज़ीज़ बेग की बेटी मन्नत से होती है, जो एक स्कूल टीचर है और अपने पति से अलग हो चुकी है. उसे जल्द ही मन्नत से प्यार हो जाता है और वह अज़ीज़ बेग का शिष्य भी बन जाता है, ताकि वह बेहतरीन उर्दू सीख सके, लिख सके और बोल सके. नवाबुद्दीन अपने प्यार और अपने गुरु के सम्मान के बीच फंसा हुआ है.

गुस्ताख इश्क का प्रीमियर गोवा में 56वें ​​इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया (IFFI) के गाला प्रीमियर सेक्शन में हुआ था. यह 28 नवंबर, 2025 को रिलीज हुई थी. अच्छा रिस्पॉन्स मिलने के बावजूद, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 2.29 करोड़ रुपये कमाए. इस फिल्म में नसीरुद्दीन शाह भी लीड रोल में हैं. गुस्ताख इश्क आज यानी 27 जनवरी, 2026 को JioHotstar पर रिलीज होगी.

