70 से ज्यादा फिल्मों में दिखा ये मासूम चेहरा, अमिताभ से राजेश खन्ना तक बड़े स्टार्स संग किया काम, पहचाना

इंटरनेट पर बॉलीवुड स्टार्स की तस्वीरें अक्सर वायरल होती है, लेकिन उनकी थ्रोबैक तस्वीर बहुत रेयर मिलती है. इन्हीं तस्वीरों को हम आपके सामने लेकर आते हैं, जिसमें आपको पसंदीदा कलाकारों को पहचानने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है. इस बीच हम लेकर आए हैं एक ऐसी थ्रोबैक तस्वीर जिसमें अनिल कपूर के साथ एक चाइल्ड आर्टिस्ट नजर आ रहे हैं. अगर आप 80-90s की दौर की फिल्में देखना पसंद करते हैं, तो जरा इस तस्वीर को देखकर बताएं कि ये फेमस चाइल्ड आर्टिस्ट कौन हैं?

अनिल कपूर के साथ नजर आ रहा है ये चाइल्ड आर्टिस्ट कौन

इंस्टाग्राम पर itsmasterraju नाम से बने पेज पर फिल्म वो 7 दिन की एक ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर शेयर की गई है. इसमें अनिल कपूर काफी यंग लग रहे हैं, लेकिन एक बच्चा जो ढोलक पकड़े साइड पोज दे रहा है क्या आप उसे पहचान पाए हैं? हम आपको बता दें कि ये चाइल्ड आर्टिस्ट अमिताभ बच्चन से लेकर राजेश खन्ना और जितेंद्र जैसे बड़े कलाकारों के साथ कई फिल्मों में नजर आ चुके हैं. अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है, तो हम आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि 70 से फिल्मों में काम करने वाले मास्टर राजू हैं, जिन्हें इस तस्वीर में पहचान पाना काफी मुश्किल है, सोशल मीडिया पर मास्टर राजू की ये फोटो तेजी से वायरल हो रही है.

कौन हैं मास्टर राजू

मास्टर राजू का असली नाम फहीम अजानी है, इन्होंने 1970 में एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अपने करियर की शुरुआत की. 1972 में 5 साल की उम्र में इन्होंने फिल्म परिचय में काम किया, जिसमें इनका नाम राजू था. इसके बाद उन्होंने अमर प्रेम, बावर्ची जैसी कई फिल्मों में काम किया. 1976 में फिल्म चितचोर के लिए इन्हें बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड भी मिला और 1977 में फिल्म किताब के लिए फिल्मफेयर अवार्ड से सम्मानित किया गया. उन्होंने अपने करियर में अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, जितेंद्र जैसे कई बड़े कलाकारों के साथ काम किया है. 1980 के दशक में इन्होंने छोटे पर्दे पर वापसी की और चुनौती और जी हॉरर शो जैसे टीवी शोज में नजर आए, अब वो पंजाबी फिल्मों में डायरेक्शन करते हैं.