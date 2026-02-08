वैलेंटाइन वीक पर इस फिल्म को मिला दर्शकों का प्यार, दो दिनों में वसूला आधा बजट, बॉर्डर 2 पर पड़ी भारी! 

वैलेंटाइन वीक चल रहा है, जिसकी शुरुआत रोज डे के साथ 7 फरवरी को हो चुकी है. हालांकि सिनेमाघरों में भी साउथ की एक रोमांटिक फिल्म आई है, जिसे वैलेंटाइन वीक में प्यार मिल रहा है. इसका अंदाजा फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को देखकर लगाया जा सकता है, जो बजट की आधी कमाई वसूल चुका है. वहीं संडे को फिल्म का कलेक्शन और ज्यादा देखने को मिलने वाला है. हम बात कर रहे हैं. तमिल रोमांटिक फिल्म विद लव की, जिसने केवल दो दिनों 4.23 करोड़ का कलेक्शन हासिल कर लिया है.

विद लव को वैलैंटाइन वीक में मिल रहा प्यार

बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, पहले दिन तमिल में 1.4 करोड़ और तेलुगू में 20 लाख का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया था, जिसके बाद दूसरे दिन आंकड़ा तमिल में 2.32 करोड़ और तेलुगू में 31 लाख पहुंच गया है. इसके बाद फिल्म की दो दिनों में भारत में कमाई 4.23 करोड़ हो गया है. जबकि वर्ल्डवाइड आंकड़ा 5 करोड़ तक पहुंचा है. इतना ही नहीं बजट केवल 8 करोड़ का बताया गया है, जिसके चलते विद लव ने दो दिनों में बजट से ज्यादा की कमाई कर ली है.

विद लव के बारे में

तमिल फिल्म को मदन ने डायरेक्ट किया है, जो कि डायरेक्टर के तौर पर उनका डेब्यू है. फिल्म में लीड रोल में एक्टर अभिशन जीवंत हैं, जो टूरिस्ट फैमिल फिल्म के लिए जाने जाते हैं. इसके अलावा फीमेल लीड में अनस्वरा राजन हैं, जो रांगी और ठग्स के बाद तमिल सिनेमा में वापसी कर रही हैं. फिल्म को सोशल मीडिया पर अच्छे रिव्यू मिल रहे हैं, जिसके चलते अब फिल्म की ओटीटी रिलीज की भी चर्चा शुरु हो गई है. इकॉनिक टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, विद लव नेटफ्लिक्स पर थियेटर रिलीज के बाद आएगी.

