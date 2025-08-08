विज्ञापन

बाहुबली के कटप्पा के साथ दिख रहे इस बच्चे ने किया डेब्यू तो हुआ फ्लॉप, 5 साल के ब्रेक के बाद बने सुपरस्टार

बाहुबली के कटप्पा यानी सत्यराज के साथ दिख रहे इस बच्चे की डेब्यू फिल्म साबित हुई डिजास्टर, लेकिन सालों बाद पर्दे पर लौटे तो बन गए सुपरस्टार.

सत्यराज के साथ दिख रहा ये बच्चा है सुपरस्टार
नई दिल्ली:

स्टारकिड्स की फिल्मों में एंट्री आम बात है. लेकिन अगर उनकी डेब्यू फिल्म हिट या बुरी तरह फ्लॉप हो जाए तो चर्चा का विषय बन जाती है. ऐसा ही कुछ बाहुबली के कटप्पा यानी सत्यराज के साथ दिख रहे इस बच्चे के साथ हुआ. पिता जाने माने डायरेक्टर थे तो फिल्मों में एंट्री करना आसान था. लेकिन दर्शकों को उनकी फिल्म खास पसंद नहीं आई. फिल्म को लिखा, डायरेक्ट और प्रोड्यूस फाजिल ने गिया था. जबकि फिल्म में ममूटी जैसे सुपरस्टार का कैमियो था. वहीं इसके कारण मेकर्स को काफी नुकसान भी हुआ.

तस्वीर में दिख रहा ये बच्चा और कोई नहीं बल्कि साउथ सुपरस्टार फहाद फासिल हैं, जिन्होंने पुष्पा द राइज और पुष्पा 2 द रूल में इंस्पेक्टर शेखावत का रोल निभाकर पॉपुलैरिटी हासिल की. इसके अलावा उनकी बॉक्स ऑफिस पर आवेशम ब्लॉकबस्टर साबित हुई फिल्म को दर्शकों का खूब प्यार मिला. हालांकि बात करें डेब्यू फिल्म की तो 20 साल की उम्र में 2002 में रिलीज हुई कायेतम दूरथ से डेब्यू किया था, जो कि उनके पिता फाजिल ने ही बनाई थी. 

फिल्म को दर्शकों का प्यार नहीं मिला. वहीं फिल्म फ्लॉप होने पर फहाद ने कहा, "मेरी असफलता के लिए मेरे पिता को दोष मत दीजिए, क्योंकि यह मेरी गलती थी और मैं बिना किसी तैयारी के अभिनय में आया था. इसके बाद फहाद ने 5 साल का एक्टिंग से ब्रेक लिया और पढ़ाई के लिए विदेश चले गए. 2009 में केरल कैफे से फहाद ने एक्टिंग में वापसी की, जो कि शॉर्ट फिल्म थी. इसके बाद वह प्रमणि में नजर आए, जिसे मिक्स रिव्यू मिले. लेकिन यह स्लीपर हिट साबित हुई. इसके बाद उनके करियर का ग्राफ हिट साबित होता गया. 

आज फहाद फासिल साउथ के टॉप एक्टर्स में गिने जाते हैं. वहीं विलेन के रोल के लिए उन्हें काफी पसंद किया जाता है. 

