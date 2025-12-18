धुरंधर में नजर आया ये बच्चा, रहा ऐश्वर्या से अफेयर तो करिश्मा से होने वाली थी शादी, रणवीर-संजय पर पड़ा भारी, पहचाना क्या?

बॉलीवुड में सिर्फ सलमान खान ही नहीं बल्कि 50 की उम्र पार कर चुके इतने स्टार्स हैं, जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है. इसमें एक नाम दमदार एक्टर अक्षय खन्ना का भी है. अक्षय खन्ना 50 साल के हैं और अभी तक कुंवारे हैं. इतना ही नहीं, उनके बड़े भाई राहुल खन्ना ने भी आज तक शादी नहीं रचाई है. विनोद खन्ना के दोनों के बेटे अविवाहित हैं. अक्षय खन्ना का कई एक्ट्रेस संग नाम जुड़ चुका है, लेकिन फिर भी उनकी शादी नहीं हो पाई. आखिर क्या वजह है कि धुरंधर के रहमान डकैत यानी की अक्षय खन्ना 50 की उम्र में भी घोड़ी नहीं चढ़े हैं.

ऐश्वर्या राय से क्यों हुए अलग?

अक्षय खन्ना की डेब्यू फिल्म हिमालय पुत्र थी, जो साल 1997 में रिलीज हुई थी. अक्षय खन्ना की चर्चित फिल्मों में ताल और आ अब लौट चले है. इन दोनों फिल्मों में अक्षय खन्ना के साथ ऐश्वर्या राय लीड एक्ट्रेस थी और इसी दौरान दोनों के अफेयर की खबरों ने खूब जोर पकड़ा था. ऐश्वर्या और अक्षय दोनों ही फिल्म इंडस्ट्री में नए-नए थे. जब 90 के दशक के अंत में ऐश्वर्या ने सलमान खान के साथ फिल्म हम दिल दे चुके सनम की थी, तो एक्ट्रेस ने अक्षय खन्ना से दूरी बनाना शुरू कर दिया और फिर सलमान से नाम जुड़ने के बाद ऐश्वर्या और अक्षय खन्ना के रास्ते हमेशा के लिए अलग हो गए.

करिश्मा कपूर से होनी थी शादी

ऐश्वर्या के बाद अक्षय खन्ना का नाम करिश्मा कपूर से जुड़ा और दोनों की तो शादी भी होने वाली थी, लेकिन करिश्मा का करियर पीक पर था और एक्ट्रेस की मां इस शादी के खिलाफ थी. करिश्मा के पिता रणधीर कपूर बेटी करिश्मा की शादी के लिए राजी थे, लेकिन बबीता नहीं मानी. अगर बबीता इस रिश्ते के बीच में नहीं आती तो आज अक्षय और करिश्मा पति-पत्नी होते. अक्षय खन्ना कई इंटरव्यू में कह चुके हैं कि उन्हें बच्चे पसंद नहीं हैं और इसलिए वह शादी नहीं करना चाहते, उनका कहना है कि उन्हें अकेले रहना बहुत पसंद है. आज वह उम्र का आधा पड़ाव पूरा कर चुके हैं और अपने फिल्मी करियर को एन्जॉय कर रहे हैं.