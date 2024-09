शाहरुख खान और रजनीकांत को इस बच्चे ने फीस के मामले में छोड़ा पीछे, बचपन से कर रहा एक्टिंग अब आखिरी फिल्म के लिए वसूली इतनी रकम

अब तक आपने सुना था कि सुपरस्टार थलाइवा रजनीकांत और बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान फीस के मामले में सबसे आगे हैं. लेकिन अब तस्वीर में दिख रहे इस बच्चे ने उन्हें फीस के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है. हालांकि निराश होने की बात यह है कि जिस फिल्म के लिए उन्होंने फीस बढ़ाई है वह उनके करियर की आखिरी फिल्म होगी, जिसका हाल ही में ऐलान किया गया है. अब भी नहीं पहचाना की यह शख्स कौन हैं तो बता दें कि यह बच्चा और कोई नहीं तलपती विजय हैं, जो करियर की आखिरी फिल्म करने वाले हैं.

खबरों के अनुसार, तलपती 69 के लिए विजय ने 275 करोड़ की फीस ली है. जबकि शाहरुख खान 250 करोड़ की फीस ले चुके हैं. वहीं सुपरस्टार रजनीकांत 150 से 200 करोड़ के बीच रकम एक फिल्म के लिए वसूलते हैं. हाल ही में तलपती की फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया था, जिसे अभी के लिए तलपती 69 कहा जा रहा है. वहीं इस फुल कमर्शियल एंटरटेनर फिल्म का निर्देशन डायरेक्टर एच विनोथ करेंगे, जिसका एक केवीएन प्रोडक्शन्स द्वारा दमदार पोस्ट भी शेयर किया गया था.

जो लोग नहीं जानते उन्हें बता दें कि तलपती विजय ने अपनी एक राजनीतिक पार्टी बनाई है, जिसका नाम तमिलगा, वेट्टरी काजागम रखा है. वहीं इसके बाद वह राजनीतिक की दुनिया में कदम रखेंगे, जिसके चलते यह उनकी आखिरी फिल्म कही जा रही है.

