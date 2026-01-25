इस बॉलीवुड सिंगर ने 10,000 रुपए में गाया था चक दे इंडिया का मौला मेरे गाना, कहा- बॉलीवुड में कोई फीस का स्ट्रक्चर नहीं है

चक दे इंडिया शाहरुख खान की पॉपुलर फिल्म है, जिसके गाने मौला मेरे ले ले मेरी जान को काफी पसंद किया गया है. इस गाने को कृष्ण बीयोरा ने गाया है, जिन्होंने हाल ही में दावा किया कि चार्ट बस्टर गाने देने के बावजूद उन्हें पॉपलुर फिल्म के गाने के लिए केवल 10,000 रुपए दिए गए. उन्होंने हिंदी रश को दिए इंटरव्यू में कहा, सिंगर्स के लिए बॉलीवुड में कोई फीस का स्ट्रक्चर नहीं है. सिंगर को मिनिमम फीस मिलनी चाहिए. जैसे आप सिंगर को बुला रहे हो और स्टूडियो में बिठा रहे हो तो. तो तुम्हें 10,000 रुपए मिलने चाहिए. वह ये रकम भी सिंगर्स को नहीं देते.

अपने करियर के उदाहरणों को याद करते हुए सिंगर ने कहा, आप की कशिश गाने के लिए मुझे 10,000 रुपए मिले थे. 900 रुपए टीडीएस में कट गए. चक दे इंडिया के मौला मेरे लेले मेरी जान के लिए यशराज फिल्म्स की तरफ से मुझे 10,000 रुपए मिले. राज 2 के सोनिओ ओ सोनिओ के लिए मुझे 0 रुपए मिले. मोको कहां ढूंढे रे बंदे के लिए 0 रुपए और मेरा इंतकाम देखेगी के लिए 0 रुपए मिले थे.

अपनी इंडस्ट्री में जर्नी पर सिंगर ने कहा, बतौर सिंगर, मेरे 23 साल के करियर में फिल्म इंडस्ट्री में इंडस्ट्री ने मुझे पैसे नहीं दिए क्योंकि उन्हें लगता था कि सिंगर्स शोज और कॉन्सर्ट से पैसा कमाते हैं. आप पैसे नहीं मांग सकते थे. क्योंकि अगर आप ऐसा करते तो आपको अगली बार काम नहीं मिलता. अब इस तरह नहीं होता है. कुछ अच्छे लोग इंडस्ट्री में आते हैं. ट्राय करते हैं और अक्षय कुमार के 1000 रुपए काट लेते हैं. आप ऐसा करने के जुर्रत करेंगे. सिर्फ ए लिस्टर्स पैसे कमाते हैं क्योंकि कंपोजर्स सोचते हैं कि वह गाना आसानी से म्यूजिक कंपनी को बेच सकते हैं अगर एक ए लिस्टर सिंगर गाना गाएगा तो.

आगे वह कहते हैं, मैंने उनकी फीस के बारे में बात नहीं कर सकता क्योंकि हर व्यक्ति उनके अनुसार चार्ज करते हैं. कोई 5 लाख लेता है. कोई 10 लाख और कोई 50 लाख चार्ज करता है तो कोई 3 करोड़ चार्ज करता है एक गाने के लिए. यह सब डिमांड की बात है, जो पहले इंडस्ट्री में डिमांड की बात थी. आपको वह मिलेगा, जो आप चाहते हैं.