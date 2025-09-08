देव आनंद के साथ दिख रही ये एक्ट्रेस आज कहलाती हैं सुपरस्टार, कभी थीं बैकग्राउंड डांसर, हर कोई करना चाहता है इनके साथ काम

देव आनंद ने बॉलीवुड में कई दशकों तक राज किया है. वो अपनी शानदार एक्टिंग के लिए तो जाने ही जाते थे साथ ही उन्होंने कई एक्ट्रेसेस को लॉन्च भी किया है. इन एक्ट्रेसेस को देवआनंद ढूंढ-ढूंढकर लाते थे. मगर क्या आपको पता है देव आनंद ने एक ऐसी एक्ट्रेस को भी लॉन्च किया था जो अब पंजाबी इंडस्ट्री पर भी राज करती हैं. पंजाबी इंडस्ट्री में ये एक्ट्रेस सालों से छाई हुई हैं. डेब्यू के बाद से इस एक्ट्रेस ने कभी मुड़कर नहीं देखा. देव आनंद के साथ इस एक्ट्रेस का वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें इसे पहचान पाना मुश्किल हो रहा है.

कौन है ये एक्ट्रेस

देव आनंद ने जिस एक्ट्रेस को लॉन्च किया था वो कोई और नहीं बल्कि नीरू बाजवा है. नीरू बाजवा ने देव आनंद की फिल्म मैं सोलह बरस की से डेब्यू किया था. इस वीडियो में नीरू बाजवा देव आनंद के साथ जिंदगी के सुर से पर डांस करती नजर आ रही हैं. ब्लैक कलर की शॉर्ट ड्रेस और शॉर्ट बालों में नीरू बहुत प्यारी लग रही हैं.



फैंस ने किए कमेंट

नीरू बाजवा के इस वीडियो पर फैंस ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- ओएमजी अभी तक सेम वैसी ही हैं. आज की एक्ट्रेस को टक्कर दे रही हैं. दूसरे ने लिखा-नीरू बाजवा कितनी बड़ी हैं! फिर भी कमाल की दिखती हैं। उनकी लंबी उम्र को सलाम. एक ने लिखा- ये तो अंग्रेजों के जमाने की हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो नीरू आज भी पंजाबी इंडस्ट्री में एक्टिव हैं. उनकी हर साल कई फिल्में आती हैं. हाल ही में वो जॉन अब्राहम के साथ तेहरान में नजर आईं थीं. नीरू की हाल ही में तानिया के साथ फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है. नीरू बाजवा और दिलजीत दोसांझ की जोड़ी को काफी पसंद किया जाता है.