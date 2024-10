भुट्टे बेचने वाला ये एक्टर बन गया था अलवर के महाराजा का वफादार, बॉलीवुड में कमाया नाम, ‘डाकू’ बन बेटे ने भी दिलाई पहचान, फिर भी अधूरी...

फिल्मी दुनिया में ऐसे बहुत से सितारे हैं जिन्होंने इस माया नगरी में आकर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है. इंस्टाग्राम पर वायरल हो रही ये तस्वीर भी ऐसे ही एक स्टार की हैं. जिनके पास शोले मूवी का गब्बर यानी कि अमजद खान बैठे हुए नजर आ रहे हैं. ये एक्टर हैं जयंत. जिनका असली नाम है जकारिया खान. लेकिन फिल्मी दुनिया में इन्हें जयंत नाम से पहचान मिली. अमजद खान और इम्तियाज खान दोनों जयंत के ही बेटे हैं. जयंत किसी जमाने में भुट्टे बेचकर गुजारा करते थे. कुछ जगह ऐसा भी जिक्र मिलता है कि वो अलवर के महाराज के वफादार व्यक्ति थे. फिर फिल्मों में एंट्री ली और उसके बाद पलट कर नहीं देखा.

बेटे ने भी बढ़ाई पहचान

जयंत ने अपनी जिंदगी में बहुत सी यादगार फिल्मों में काम किया. जिसमें अमर और मुगल ए आजम जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं. लेकिन उनके बेटे अमजद खान को पहली ही फिल्म से जबरदस्त फेम मिले. अमजद खान ने शोले मूवी से फिल्मी दुनिया में कदम रखा. इस फिल्म में वो डाकू गब्बर सिंह के रोल में थे. गब्बर सिंह का किरदार लोगों को खूब पसंद आया था. अमजद खान के हर वन लाइनर्स पर तब तालियां बजी और आज भी वो काफी फेमस हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खुद जयंत भी अपने बेटे की इस भूमिका को लेकर काफी एक्साइटेड थे.

