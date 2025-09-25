द बैड्स ऑफ बॉलीवुड का वो सीन, जिसके बाद समीर वानखेड़े ने शाहरुख पर किया मानहानि का केस- देखें वीडियो

शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की डायरेक्टोरियल डेब्यू सीरीज 'The Bads of Bollywood' नेटफ्लिक्स पर रिलीज होते ही विवादों में घिर गई है. गुरुवार को स्ट्रीम हुई इस सीरीज के पहले एपिसोड का एक सीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसकी वजह से पूर्व नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) अधिकारी समीर वानखेड़े ने कड़ा ऐतराज जताया है. वायरल हुए सीन में दिखाया गया है कि मुख्य किरदार (लक्ष्य) एक फिल्म पार्टी में मौजूद होता है. तभी पुलिस वैन से एक सख्त अफसर उतरता है और कहता है, 'आज मैं इस जगह पर रेड करूंगा'. इसके बाद वह अफसर 'सत्यमेव जयते' बोलता है, जो ठीक वैसा ही है जैसा समीर वानखेड़े अक्सर आर्यन खान केस के दौरान कहते थे.

सीन में अफसर एक शख्स को स्मोकिंग करते देख लेक्चर देता है कि वह 'NCG' (NCB का प्रतिरूप) का हिस्सा है और ड्रग्स के खिलाफ जंग लड़ रहा है. इसके बाद जब वह बॉलीवुड एक्टर को पकड़कर थप्पड़ मारता है और कहता है, 'ये बॉलीवुड वाले भी ना…', तो कई दर्शकों ने इसे सीधा-सीधा वानखेड़े से जोड़ा.

समीर वानखेड़े की कानूनी कार्रवाई

इस सीन को लेकर समीर वानखेड़े ने दिल्ली हाई कोर्ट में मानहानि का केस दायर किया है. उन्होंने रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (शाहरुख और गौरी खान की कंपनी), नेटफ्लिक्स और अन्य पक्षों को इसमें शामिल किया है. वानखेड़े का आरोप है कि इस सीरीज ने उन्हें जानबूझकर बदनाम करने की कोशिश की है. उन्होंने 2 करोड़ रुपये का हर्जाना मांगा है और कहा है कि यह रकम टाटा मेमोरियल कैंसर अस्पताल को दान कर दी जाएगी. उनके मुताबिक, शो में ड्रग्स एजेंसियों की गलत छवि पेश की गई है, जिससे जनता का भरोसा कानून व्यवस्था पर से उठ सकता है. साथ ही, 'सत्यमेव जयते' के तुरंत बाद एक किरदार द्वारा मिडिल फिंगर दिखाना राष्ट्रीय सम्मान का अपमान है, जो Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 के तहत अपराध है.

आर्यन खान का पुराना मामला

गौरतलब है कि अक्टूबर 2021 में एनसीबी ने एक क्रूज़ पार्टी पर छापा मारकर आर्यन खान समेत 20 लोगों को गिरफ्तार किया था. आर्यन पर ड्रग्स के सेवन और खरीद-फरोख्त के आरोप लगे थे और उन्होंने 25 दिन जेल में बिताए थे. हालांकि बाद में उन्हें जमानत मिल गई और समीर वानखेड़े को केस से हटा दिया गया. आर्यन खान की डेब्यू सीरीज को लेकर विवाद तेज होता जा रहा है. एक तरफ यह उनके करियर की नई शुरुआत है, वहीं दूसरी तरफ कानूनी लड़ाई और पुराने जख्म फिर से हरे होते दिख रहे हैं. अब देखना होगा कि अदालत इस मामले में क्या रुख अपनाती है और क्या यह सीरीज आगे और विवादों को जन्म देती है.

