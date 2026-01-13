The Raja Saab Box Office Collection Day 4: चार दिन में चारों खाने चित हुए राजा साब, मंडे को सबसे खराब कलेक्शन

Raja Saab Box Office Collection Day 4: प्रभास की नई फिल्म द राजा साब सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर इसकी परफॉर्मेंस उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही है. हॉरर-कॉमेडी जॉनर वाली इस पैन-इंडिया फिल्म से फैंस को बड़ी सक्सेस की आस थी. ऐसा लग रहा था कि 2026 में अच्छी बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की शुरुआत इसी फिल्म से होगी लेकिन नेगेटिव रिव्यू के चलते ओपनिंग वीकेंड के बाद कमाई में तेजी से गिरावट आई है.

राजा साब 9 जनवरी को रिलीज हुई थी. शुरुआत में प्रभास की स्टार पावर और सोलो रिलीज होने से अच्छा ओपनिंग मिली लेकिन रिव्यूज खराब आने से थियेटर जाने वाले दर्शकों की संख्या धीरे धीरे कम होती जा रही है. तलपति विजय की फिल्म की रिलीज टलने से क्लैश टल गया था. ऐसा लगा कि प्रभास को अकेले खेलने का मौका मिला है तो यह उनके लिए फायदेमंद होगा लेकिन जो हुआ वो आपके सामने ही है.

राजा साब ने चौथे दिन (सोमवार) कितने कमाए

सैकनिल्क में दिए गए आंकड़ों की मानें तो रिलीज के चौथे दिन यानी पहले सोमवार को फिल्म ने लगभग 5 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया. यह आंकड़ा रविवार की तुलना में काफी कम है, जो मंडे टेस्ट में फिल्म की कमजोर पकड़ को दिखाता है.

अब तक का कलेक्शन ग्राफ (नेट इंडिया)

• पेड प्रीमियर: 9 करोड़

• डे 1 (शुक्रवार): 53.75 करोड़

• डे 2 (शनिवार): 26 करोड़

• डे 3 (रविवार): 19.1 करोड़

• डे 4 (सोमवार): 5 करोड़

• टोटल: 115 करोड़ रुपये

ये नंबर्स साफ दिखाते हैं कि फिल्म ने पहले दिन अच्छी कमाई की, लेकिन उसके बाद गिरावट इतनी तेज रही कि प्रभास की सुपरस्टार इमेज भी इसे बंपर हिट बनाने में नाकाम रही.

राजा साब की स्टार कास्ट

राजा साब की कास्ट की बात करें तो में प्रभास के अलावा संजय दत्त, मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और जरीना वहाब जैसे नाम शामिल हैं. फिल्म बड़े बजट की है और इसे सक्सेसफुल बनाने के लिए अभी लंबी दौड़ बाकी है, लेकिन मौजूदा ट्रेंड से लगता है कि आगे का सफर चैलेंजिंग रहने वाला है.