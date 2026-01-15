तब्बू की मौसी हैं फरहान अख्तर की सौतेली मां, भांजी को गले लगाकर हुईं इमोशनल

बॉलीवुड में कई कलाकार अपनी कला को परिवार की विरासत के रूप में लेकर आते हैं. कुछ सितारे ऐसे भी हैं, जो आपस में रिश्ते में हैं, लेकिन ज्यादा लोग इस बात से वाकिफ नहीं हैं. ऐसे ही अभिनेत्री शबाना आज्मी और तब्बू रिश्ते में मौसी-भांजी लगती हैं. शबाना आजमी ने हाल ही में अपनी भांजी से मुलाकात की. इस मुलाकात की तस्वीर उन्होंने बुधवार को इंस्टाग्राम पर शेयर की. इसमें दोनों एक-दूसरे को गले लगाते नजर आ रही हैं. उन्होंने शेयर कर लिखा, "खाला और भांजी फैमिली बॉन्ड".

बता दें कि शबाना की चचेरी बहन रिजवाना तब्बू की मां हैं. इस वजह से तब्बू शबाना की रिश्ते की भांजी लगती हैं. इसी परिवार से जुड़ी तब्बू की बड़ी बहन फराह नाज भी 80-90 के दशक में बॉलीवुड में काफी लोकप्रिय अभिनेत्री रहीं. इस तरह आजमी-हाशमी परिवार में अभिनय की कला पीढ़ी-दर-पीढ़ी चलती आ रही है.

शबाना आजमी और तब्बू दोनों ही अपनी एक्टिंग के लिए मशहूर हैं. शबाना ने समानांतर सिनेमा से लेकर मुख्यधारा तक कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं, जबकि तब्बू अपनी गहरी और संवेदनशील अदाकारी के लिए जानी जाती हैं. दोनों का यह पारिवारिक कनेक्शन उनके काम में भी कहीं न कहीं झलकता है, क्योंकि दोनों प्रतिभाशाली और मेहनती कलाकार हैं.

अभिनेत्री तब्बू ने 'हम नौजवान' के बाद बतौर हीरोइन 1991 में आई तेलुगु फिल्म 'कुली नंबर 1' से डेब्यू किया था, जिसमें उनके को-स्टार साउथ सिनेमा के वेंकटेश थे. इससे पहले 1990 में बोनी कपूर ने उन्हें फिल्म प्रेम में अपने छोटे भाई संजय कपूर के अपोजिट कास्ट किया था, लेकिन ये फिल्म पांच साल तक अटकी रही थी. हालांकि अभिनेत्री की अजय देवगन की फिल्म विजयपथ रिलीज हुई, जिसमें तब्बू के काम को नोटिस किया गया था. फिल्म के लिए उन्हें फिल्मफेयर का बेस्ट फीमेल डेब्यू का अवॉर्ड दिया गया.