साहिर लुधियानवी का लिखा, मन्ना डे का गाया 63 साल पुराना क्लासिक सॉन्ग, राजकपूर और नूतन ने किया था एक्ट, जानते हैं नाम ?

'लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे', गाने को दिग्गज गीतकार साहिर लुधियानवी ने लिखा और पार्श्व सिंगर मन्ना डे ने इसे अपनी खूबसूरत और दमदार आवाज दी थी.

63 साल पुराना वो हिंदी गाना, जिसके नाम पर बनी थी फिल्म
इंडियन सिनेमा अपने गानों से दुनियाभर में चर्चित है. खासकर हिंदी सिनेमा की पहचान उसके बेहतरीन गानों से है. 100 से साल भी ज्यादा पुराने सिनेमा में कई गाने ऐसे आए, जो आप और हमसे पहले की पीढ़ी के लिए एक याद बन गए हैं. हालांकि आज की जनरेशन को हिंदी सिनेमा के अस्तित्व को समझने में अभी देर लगेगी. हिंदी सिनेमा के पुराने दौर ने ना सिर्फ अपनी कहानियों बल्कि हर तरह की फीलिंग के गानों से भी दर्शकों पर राज किया था. इस कड़ी में हम बात करने जा रहे हैं 6 दशक पुराने उस गाने की जिसे पुराने सिनेप्रेमी आज भी नहीं भूले हैं और वो इस गाने को अकसर गुनगुनाते मिलते दिख जाएंगे.

63 साल पुराना वो गाना...
यह गाना आज से 63 साल पहले रिलीज हुई फिल्म 'दिल ही तो है' का है और इस गाने का नाम है 'लागा चुनरी में दाग, छुपाऊं कैसे', जिसे दिग्गज गीतकार साहिर लुधियानवी ने लिखा और पार्श्व सिंगर मन्ना डे ने इसे अपनी खूबसूरत और दमदार आवाज दी थी. इस फिल्म में राज कपूर और नूतन लीड रोल में थे. इस गाने में क्लासिक डांस की कला भी देखी गई थी. राज कपूर नकली दाढ़ी और मूछ लगाकर इस गाने को गाते दिख रहे हैं और पद्मिनी प्रियदर्शनी इस पर अपनी डांस कला दिखा रही हैं. यह एक 'दिल ही तो है' रॉम-कॉम फिल्म है,  जिसे सी. एल. रावल और पी. एल. संतोषी ने डायरेक्ट किया है.

गाने पर बना दी फिल्म

लागा चुनरी में दाग गाना आज भी उतना ही पॉपुलर है, जितना अपने रिलीज के समय था. इस गाने के नाम पर बॉलीवुड साल 2007 में फिल्म लागा चुनरी में दाग: जर्नी ऑफ ए वुमन बनी थी, जिसमें जया बच्चन, अभिषेक बच्चन, रानी मुखर्जी, कोंकणा सेन और कुणाल कपूर अहम रोल में थे. इस फिल्म को प्रदीप सरकार ने डायरेक्ट किया था. फिल्म की कहानी उस गाने से ही उठाई गई है, जिसमें दिखाया गया है कि एक महिला होना कितना बड़ा संघर्ष है. अगर आपने अभी तक इस गाने को नहीं सुना और देखा है, तो आज ही इसे सुन और देख सकते हैं.

