वो दिग्गज मुस्लिम डायरेक्टर, जिसने बचपन में पढ़ी ऋगवेद और भगवद गीता, हिंदू प्रोड्यूसर से की शादी...पहचाना क्या?

आज हम आपको ऐसे मुस्लिम डायरेक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने बचपन में हिंदू ग्रंथ भगवद गीता को पढ़ना शुरू कर दिया था. जिसका उनकी जिंदगी पर गहरा असर पड़ा.

वो मुस्लिम डायरेक्टर जो रोजाना करते हैं भगवद गीता का पाठ
नई दिल्ली:

हिंदू धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ भगवद्गीता है और माना जाता है कि जिन्होंने भी इसे नियमित रूप से पढ़ा है, उनके जीवन में कई बदलाव देखें गए हैं. यहीं नहीं भगवद गीता में पढ़े जाने वाले श्लोक और उपदेश से कई लोगों को जीवन को नई रहा भी मिली है. ऐसे में आज हम आपको एक ऐसे मुस्लिम डायरेक्टर के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी जिंदगी भगवद गीता ने बदल दी. यही नहीं, वह 10 साल की उम्र से इस हिन्दू ग्रंथ का पाठ कर रहे हैं. आइए जानते हैं उनके बारे में कि कौन है वो डायरेक्टर, जिन्होंने बचपन से ही भगवद गीता और ऋग्वेद का पाठ करना शुरू कर दिया था.

डायरेक्टर इम्तियाज अली 10 साल की उम्र से भगवद् गीता पढ़ रहे हैं, जिससे उनके जीवन पर काफी असर पड़ा. एक इंटरव्यू में उन्होंने बचपन में धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने और गहरे प्रभाव के बारे में खुलकर बात की थी. उन्होंने बताया कि, 'बचपन में ऋग्वेद पढ़ा था, और लगभग 10 साल की उम्र में पहली बार भगवद गीता को पढ़ना शुरू किया था'.

सुपरहिट फिल्म 'जब वी मेट' के डायरेक्टर ने आगे कहा- 'भगवद गीता पहली बार मैंने रेलवे स्टेशन की किताबों की दुकान पर देखी थी, जिसके बाद मैं इसे ले आया है और पढ़ना शुरू कर दिया था. उस समय मुझे नहीं पता था कि यह किताब मेरी जिंदगी पर गहरा असर डालेगी'

डायरेक्टर इम्तियाज अली ने इंटरव्यू में आगे कहा था, 'मुझे पता था कि जब लोग मुझे यह किताब पढ़ते देखेंगे, तो उन्हें लगेगा मैं यह किताब क्यों पढ़ रहा हूं. बेशक, मैंने भगवद गीता के बारे में सुना था. जिसके बाद मेरी इस किताब को पढ़ने की इच्छा और अधिक बढ़ गई थी. जब मैंने भगवद गीता पढ़ना शुरू किया, तो इसे समझना बहुत आसान था. इसमें शायद ही कोई ऐसी चीज हो जो मुझे समझ न आई हो, लेकिन बहुत सी चीजें ऐसी थीं, जिन्हें मैंने 5-10 बार पढ़ा था'.

इम्तियाज रोजाना पढ़ते हैं भगवद गीता

इम्तियाज ने बताया कि जब भगवद गीता पढ़ना शुरू किया, उसके बाद वह रोजाना इसके कुछ पन्ने पढ़ते हैं. उन्होंने बताया, 'भगवद गीता मेरे जीवन का एक अहम हिस्सा है. यह एक छोटी सी किताब है जो हमेशा मेरी साइड टेबल पर रखी रहती है', उन्होंने आगे कहा, 'यह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था, कि मुझे इसके बारे में जानने का सौभाग्य मिला'. इम्तियाज ने बताया कि सिर्फ यही नहीं, वह अन्य धार्मिक ग्रंथ भी पढ़ते हैं, जिससे उनके जीवन पर काफी गहरा असर पड़ा. उन्होंने आगे बताया कि अपने जीवन में काफी समय तक रोजाना ऋग्वेद पढ़ा है'.

इम्तियाज अली की सुपरहिट फिल्में

इम्तियाज अली बॉलीवुड के बेहतरीन डायरेक्टर हैं. यूं  तो उन्होंने कई फिल्में बनाई हैं, लेकिन उनकी तीन  फिल्में सुपरहिट रही थी. जिसमें जब वी मेट (2007), लव आज कल (2009), और उनकी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म रॉकस्टार (2011) का नाम शामिल है.




 

