Emmy Awards के रेड कार्पेट पर चमकीले कोट में दिखे दिलजीत दोसांझ, अवॉर्ड ले गया कोई और...

दिलजीत दोसांझ का लुक सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. हालांकि अवॉर्ड के मामले में ये दिन उनके लिए खास नहीं रहा.

दिलजीत दोसांझ का 'चमकीला' लुक
नई दिल्ली:

एक्टर और सिंगर दिलजीत दोसांझ ने फैंस को गर्व महसूस कराया जब उन्हें अमर सिंह चमकीला में अपनी परफॉर्मेंस के लिए इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स 2025 में बेस्ट एक्टर कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला. एक्टर, फिल्ममेकर इम्तियाज अली और नेटफ्लिक्स टीम के साथ, सोमवार (24 नवंबर) रात न्यूयॉर्क सिटी में 53वें इंटरनेशनल एमी अवॉर्ड्स के रेड कार्पेट पर स्टाइलिश अंदाज में दिखे. उनका स्टाइल तो सुर्खियों में रहा लेकिन अवॉर्ड के मामले में ये दिन उनके लिए खास नहीं था क्योंकि वह केवल नॉमिनेशन में आकर ही लौट गए. अवॉर्ड कोई और ही ले गया. यह अवॉर्ड ब्रिटिश टीवी ड्रामा Lost Boys and Fairies को मिला.

फैन्स को पसंद आया दिलजीत का लुक

इस इवेंट के लिए दिलजीत क्रीम शर्ट में स्वैग दिखा रहे थे, जिसे उन्होंने मैचिंग शिमरी ब्लेजर, ब्लैक ट्राउजर और ब्लैक पगड़ी के साथ पेयर किया था. इंटरनेशनल एमी के ऑफिशियल इंस्टाग्राम हैंडल ने रेड कार्पेट से उनका लुक शेयर किया और लिखा, “दिलजीत दोसांझ. बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर नॉमिनी.” हालांकि बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड स्पैनिश एक्टर Oriol Pla ने जीता.

दूसरी तरफ, इम्तियाज अली ने इवेंट के लिए ऑल-ब्लैक आउटफिट चुना. उन्हें रेड कार्पेट पर नेटफ्लिक्स इंडिया की वाइस प्रेसिडेंट, कंटेंट, मोनिका शेरगिल और डायरेक्टर, ओरिजिनल फिल्म्स, रुचिका कपूर शेख के साथ पोज देते देखा गया. नेटफ्लिक्स फिल्म अमर सिंह चमकीला को इंटरनेशनल एमी अवार्ड्स 2025 में दो बड़ी कैटेगरी में नॉमिनेशन मिला था: बेस्ट टीवी मूवी/मिनी-सीरीज और बेस्ट परफॉर्मेंस बाय एन एक्टर (दिलजीत). 

दिलजीत के एमी नॉमिनेशन मिलने पर इम्तियाज अली ने कहा था, “यह फिल्म दिलजीत दोसांझ के बिना नहीं बन सकती थी. उन्होंने बहुत वैल्यू दी है और फिल्म को वो बनाया है जो यह है. मुझे बहुत खुशी है कि उन्हें बेस्ट एक्टर की कैटेगरी में भी नॉमिनेट किया गया है.”

