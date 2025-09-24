राज कपूर का वो बहनोई, जिसे देखते ही लोग छुपा लेते थे अपनी औरतें, भौकाल ऐसा गब्बर को छोड़ा था पीछे...पहचाना क्या?

Prem Chopra Young Days: सोशल मीडिया पर बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की तस्वीरें वायरल होना अब आम बात है, लेकिन कई बार कुछ तस्वीरें इतनी पुरानी होती हैं कि उसमें अपने पसंदीदा सेलिब्रिटी को पहचानना मुश्किल ही नहीं, लगभग नामुमकिन सा होता है. ठीक इसी तरह इन दोनों बीते जमाने के एक शानदार अभिनेता की ऐसी ही बचपन की तस्वीर इंटरनेट पर सुर्खियों की वजह बनी हुई है. शर्त लगा लीजिए इस फैमिली फोटो में अपने जमाने के मशहूर विलेन को पहचानने में आपके पसीने छूट जाएंगे.

जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को इसमे बॉलीवुड के वो उम्दा एक्टर भी हैं, जो कभी मुंबई हीरो बनने आए थे, लेकिन फिर किस्मत ने बना दिया ऐसा खूंखार विलेन जिनके खौफ के चलते उन्हें देखते ही लोग अपनी पत्नियों छुपा लिया करते थे. तो जरा दिमाग के घोड़े दौड़ाइए और पहचान कर बताइए उस विलेन का नाम जिसकी एक्टिंग ही नहीं बोलने का लहजा भी सबसे जुदा था.

प्रेम नाम है मेरा, प्रेम चोपड़ा

अगर आप अब तक इस एक्टर को पहचान नहीं पाए हैं तो आपको बता दें कि ये कोई और नहीं बल्कि अपने जमाने के मशहूर खलनायक प्रेम चोपड़ा हैं. ये वही प्रेम चोपड़ा हैं जिनकी गिनती बॉलीवुड के खूंखार खलनायकों में की जाती है. एक वक्त ऐसा भी था जब दर्शक इन्हें असल में विलेन समझने लगे थे. तो अब इस फैमिली पिक्चर को जरा ध्यान से देखिए, प्रेम चोपड़ा बाएं से दूसरे नंबर पर खड़े नज़र आ रहे हैं. तस्वीर में उनके साथ उनके माता-पिता, चार भाई और एक बहन भी नज़र आ रही हैं. सूट पहने प्रेम चोपड़ा काफी डैशिंग नर आ रहे हैं. ये तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. लोग रह-रहकर तस्वीर में मौजूद अभिनेता को पहचानने की कोशिश कर रहे हैं.

380 से अधिक फिल्मों में किया अभिनय

प्रेम चोपड़ा का नाम बॉलीवुड के शानदार अभिनेताओं में शुमार होता है. उन्होंने बीते 60 वर्षों में 380 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया है. इनमें से ज्यादातर फिल्मों में उन्होंने खलनायक की भूमिका निभाई है. फिर भी वे बहुत ही मृदुभाषी माने जाते हैं. अपने एक इंटरव्यू में खुद प्रेम चोपड़ा ने इस बात का खुलासा किया था कि एक वक्त ऐसा था जब उन्हें देखकर लोग अपनी पत्नियों छुपा लिया करते थे. प्रेम चोपड़ा 6 भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर आते हैं. यह बहुत कम लोग जानते हैं की प्रेम चोपड़ा का राज कपूर से खास रिश्ता रहा है. दरअसल राज कपूर की पत्नी कृष्णा की बहन उमा से प्रेम चोपड़ा की शादी हुई थी.

हीरो बनना चाहते थे प्रेम चोपड़ा

बाकी एक्टर्स की तरह प्रेम चोपड़ा भी बॉलीवुड में हीरो बनने आए थे. कुछ फिल्मों में उन्होंने बतौर हीरो काम भी किया लेकिन वो फिल्में फ्लॉप साबित हुईं. फिर प्रेम चोपड़ा को निगेटिव किरदार ऑफर हुए और दिलचस्प बात ये रही कि इन्हें किरदारों का जादू लोगों पर चल निकला. प्रेम चोपड़ा ने अपने करियर में 'शहीद', 'बॉबी' 'बेताब', 'गुप्त' और 'कोई मिल गया' समेत करीब 380 से ज्यादा फिल्मों में काम किया है.