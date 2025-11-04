विज्ञापन

लिव इन में 6 साल रहा ये सुपरस्टार, किसी और से रचा ली शादी, एक्स के घर के सामने से निकाली बारात, फैमिली के लिए छोड़ गया 600 करोड़

राजेश और डिंपल ने पहली मुलाकात के एक हफ्ते बाद ही शादी रचा ली थी. साल 1973 में हुई इस शादी की खूब चर्चा हुई.

नई दिल्ली:

हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की पर्सनल लाइफ बड़ी पेचीदा रही है. काका ने अपने लव-रिलेशनशिप से खूब सुर्खियां बटोरी हैं. राजेश के पॉपुलर अफेयर में एक अंजू महेंद्रू के साथ भी था, जिनके साथ एक्टर 6 साल लिव इन में रहे थे. कहा जाता है कि राजेश और अंजू पति-पत्नी की तरह रहते थे. अंजू के करीब दोस्त एक्टर संजीव कुमार थे. संजीव ने अंजू को राजेश के स्वभाव को लेकर उन्हें चेतावनी भी दी थी. एक्टर ने यहां तक कह दिया था कि उनके साथ वह खुश नहीं रह पाएगी और वह कभी भी उनसे शादी नहीं करेंगे. इसके कुछ ही समय बाद राजेश खन्ना की शादी उनसे उम्र में आधी डिंपल कपाड़िया से हो गई.

घर के सामने से निकाली बारात
लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि राजेश खन्ना अपनी बारात अंजू के घर के सामने से लेकर निकले थे, लेकिन अंजू इस रिश्ते के टूटने से दुखी नहीं थी, क्योंकि उनके मन में संजीव कुमार की बातें बैठ गई थीं. बता दें, राजेश की डिंपल से पहली मुलाकात अहमदाबाद में एक इवेंट में जाने के दौरान हुई थी. एक इंटरव्यू में डिंपल ने बताया था कि इस मुलाकात के दौरान उन्होंने राजेश खन्ना से कहा था, 'वहां तो बहुत भीड़ होगी, आप मेरा हाथ पकड़ोगे ना? इस पर राजेश ने हां में सिर हिला दिया था और कहा कि हमेशा के लिए, फिर क्या था दोनों की शादी हो गई.

एक हफ्ते में रचा ली शादी
राजेश और डिंपल ने पहली मुलाकात के एक हफ्ते बाद ही शादी रचा ली थी. साल 1973 में हुई इस शादी की खूब चर्चा हुई, क्योंकि डिंपल उम्र में राजेश खन्ना से आधी थी. डिंपल ने अपनी डेब्यू फिल्म बॉबी से धमाका कर दिया था, लेकिन राजेश से शादी करने के बाद उनका करियर बैठ गया. साल 1982 में कपल अलग हो गया. डिंपल बंगले आशीर्वाद से दोनों बेटियों को लेकर चली गईं. हालांकि दोनों का कानूनी तौर पर तलाक नहीं हुआ था. गौरतलब है कि जब राजेश खन्ना की मौत हुई थी तो वह अपने पीछे 600 करोड़ रुपये की प्रॉपर्टी छोड़कर गए थे.

