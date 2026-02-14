धुरंधर के डायरेक्टर निकले सनी देओल के फैन, बॉर्डर 2 एक्टर बोले- घायल और घातक ये सब फिल्में देखी है

धुरंधर में रणवीर सिंह का हमजा अली मजारी के रोल में डायलॉग घायल हूं इसलिए घातक हूं. काफी पॉपुलर हुई था. लेकिन क्या सनी देओल की फिल्म गायल और घातक से यह इंस्पायर्ड था? ऐसे कयास फैंस ने लगाए थे. लेकिन अब बॉर्डर 2 एक्टर ने फैंस की थ्योरी पर अपना रिएक्शन दिया है. एएनआई को दिए इंटरव्यू में सनी देओल ने मजाक में कहा कि आदित्य धर एक फैन हैं और वह अपने रिस्पेक्ट इसके जरिए दिखाना चाहते थे.

सनी देओल के फैन हैं आदित्य धर

सनी देओळ ने कहा, हमारे जो डायरेक्टर हैं (आदित्य धर) वह बहुत बड़े फैन हैं. उन्होंने मेरी पिक्चरें देखी है और मुझे लगता है उन्होंने घायल और घातक ये सब फिल्में देखी है तो सिर्फ सम्मान के लिए उन्होंने यह डायलॉग बनाया. टाइटल, बहुत स्वीट था. इसके साथ ही उन्होंने धुरंधर के डायलॉग को भी कहा.

Sunny Deol calls the tribute by @AdityaDharFilms a "very sweet gesture" for the dialogue, "Ghayal Hoon Isiliye Ghatak Hoon" in the movie #Dhurandhar pic.twitter.com/0UURX6yQaG — Abhishek (@vicharabhio) February 13, 2026

धुरंधर वर्सेस बॉर्डर 2

5 दिसंबर को सिनेमाघरों में आई रणवीर सिंह की धुरंधर का बॉक्स ऑफिस पर राज 60 दिनों तक जारी रहा है. वहीं इसका असर 23 जनवरी को रिलीज हुई सनी देओल की बॉर्डर 2 पर भी पड़ा. जहां धुरंधर की टिकटें बिकती हुईं नजर आई, जिसके चलते वर्ल्डवाइड फिल्म ने 1100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया. तो वहीं बॉर्डर 2 ने 318.55 करोड़ की कमाई भारत में अब तक हासिल कर ली है. जबकि वर्ल्डवाइड कमाई 436.15 करोड़ हो गई है.

सनी देओल की अपकमिंग फिल्में

बॉर्डर 2 की सक्सेस के बाद सनी देओल की अपकमिंग फिल्मों पर फैंस की नजरें हैं. दरअसल, वह आमिर खान और राजकुमार संतोषी के साथ लाहौर 1947 में नजर आएंगे, जो कि एक पीरियड ड्र्रामा फिल्म है. इसमें प्रीति जिंटा और शबाना आजमी भी नजर आने वाली हैं. उम्मीद है कि 15 अगस्त को यह सिनेमाघरों में रिलीज होगी. हालांकि कहा जा रहा है कि फिल्म का टाइटल चेंज हो सकता है.

