बॉर्डर 2 के बाद Gabru से बॉक्स ऑफिस पर गदर मचाएंगे सनी देओल, जानें कब होगी रिलीज 

बॉलीवुड एक्टर सनी देओल हाल ही में ‘बॉर्डर 2' में दिखे थे. अब वह अपनी एक्शन-ड्रामा ‘गबरू' के रिलीज का इंतजार कर रहे हैं. एक सोर्स ने बताया कि एक्टर OTT को छोड़कर इसे थिएटर में ले जाना चाहते थे, क्योंकि उनकी आने वाली फिल्म ‘इक्का' भी सीधे OTT पर रिलीज हो रही है. एक्टर के करीबी सोर्स ने बताया, गबरू एक OTT फिल्म बनने वाली थी. लेकिन फिल्म देखने के बाद अब्बास मस्तान ने सनी से इसे थिएटर में रिलीज़ करने का आग्रह किया और सनी ने इसे मान लिया.

सोर्स ने आगे कहा, P&A को छोड़कर बजट 45-50 करोड़ रुपये है. गबरू के प्रोड्यूसर OTT रिलीज चाहते थे, लेकिन स्क्रीनिंग के बाद सनी देओल को लगा कि इसे थिएटर में रिलीज किया जाना चाहिए क्योंकि ‘इक्का' भी OTT पर रिलीज़ हो रही है. अब्बास मस्तान, अनिल शर्मा और राहुल रवैल ने उन्हें इसके लिए प्रोत्साहित किया. ‘गबरू' को शशांक उदयपुरकर ने लिखा और डायरेक्ट किया है और ओम छंगानी और विशाल राणा ने प्रोड्यूस किया है. इसमें एक्टर सिमरन बग्गा और प्रीत कमानी भी अहम रोल में हैं. फिल्म का म्यूजिक मिथुन ने बनाया है, लिरिक्स सईद कादरी के हैं और इसमें सतिंदर सरताज और अनुराग सैकिया का भी योगदान है.

फिल्म को एक ड्रामा बताया गया है जो हिम्मत, जमीर, पहचान और मजबूती जैसे विषयों पर आधारित है. यह एक कैरेक्टर पर आधारित कहानी है जो आम काम के बजाय नैतिक ताकत और इमोशनल संघर्ष पर फोकस करती है. कहानी एक ऐसे मुख्य किरदार के बारे में है जो निजी और सामाजिक चुनौतियों का सामना करता है, और जिसमें हमदर्दी और अंदर के यकीन के विचार दिखते हैं.

‘गबरू' की घोषणा सनी देओल ने 19 अक्टूबर, 2025 को अपने 68वें जन्मदिन के मौके पर की थी, जब उन्होंने सोशल मीडिया पर फिल्म का फर्स्ट लुक पोस्टर रिलीज़ किया था. फिल्म को पहले 13 मार्च, 2026 को थिएटर में रिलीज़ किया जाना था, लेकिन बाद में ‘धुरंधर: द रिवेंज' और ‘टॉक्सिक' जैसी दूसरी रिलीज़ के साथ बॉक्स-ऑफिस क्लैश से बचने के लिए इसे मई 2026 में रीशेड्यूल किया गया. डिस्ट्रीब्यूशन PVR INOX पिक्चर्स के जरिए प्लान किया गया है.

