विज्ञापन

पंजाब और हिमाचल में बाढ़ के हालात से टूटा सनी देओल का दिल, लोगों से की गुजारिश

पंजाब में आई बाढ़ को लेकर सनी देओल ने एक्स पर पोस्ट शेयर किया है और लोगों से मदद की अपील की है.

Read Time: 2 mins
Share
पंजाब और हिमाचल में बाढ़ के हालात से टूटा सनी देओल का दिल, लोगों से की गुजारिश
सनी देओल ने पंजाब में बाढ़ पर दिया रिएक्शन
नई दिल्ली:

हिमाचल और जम्मू कश्मीर में भारी बारिश के कारण पंजाब की नदियां उफान पर है. वहीं हाल ही में पंजाब में बाढ़ आई हैं, जिसके कारण गांव डूब गए. हालांकि राहत बचाव कार्य जारी है और अब तक 8 हजार से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा चुका है. इसी बीच सनी देओल ने ट्विटर पर अपना रिएक्शन दिया है. वहीं लोगों से प्रभावित क्षेत्रों की अनावश्यक यात्रा से बचने की गुजारिश की है. इस पोस्ट पर फैंस ने भी रिएक्शन दिया है.

सनी देओल ने एक्स पर लिखा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और भारत के अन्य हिस्सों में आई बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. मैं सभी से आग्रह करता हूं कि प्रभावित क्षेत्रों की अनावश्यक यात्रा से बचें. अगर आप प्रभावित हैं, तो कृपया सहायता के लिए स्थानीय हेल्पलाइन पर संपर्क करें और सुरक्षित रहें. आइए, हम सब मिलकर मदद करें और जितनी हो सके मदद करें.

इसके अलावा पंजाबी सिंगर गुरु रंधावा ने भी इंस्टाग्राम पर पंजाब में बाढ़ के हालातों का एक वीडियो शेयर किया था, जिसके साथ उन्होंने लिखा, आइए हम सब एक समुदाय के रूप में अपना योगदान दें और पंजाब और आस-पास के राज्यों की मदद करें. आइए अभी मदद करें. भगवान मेरे पंजाब पर कृपा करें. वाहेगुरु. धन्यवाद टीम.

गौरतलब है कि कहा जा रहा है कि सतलुज, ब्यास और रावी नदियों में 1988 के बाद पहली बार इतनी भीषण बाढ़ आई है. इसके चलते पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत-बचाव कार्यों की निगरानी के लिए तीन शीर्ष अधिकारियों की समिति बनाई है. इसके चलते अभी तक 8 हजार लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sunny Deol, Guru Randhawa, Sunny Deol X, Sunny Deol Movie, Sunny Deol On Panjab Flood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com