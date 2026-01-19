Sunny Deol की वो फिल्म जिसे 4 डायरेक्टरों ने बनाया, अजय देवगन थे असिस्टेंट डायरेक्टर, रिलीज होने में लगे 8 साल

बॉलीवुड में कई फिल्में ऐसी रही हैं जो प्रोडक्शन की परेशानियों के चलते सालों तक अटकी रहीं. लेकिन 1996 में रिलीज हुई सनी देओल (Sunny Deol) और जैकी श्रॉफ की फिल्म 'दुश्मनी: ए वायलेंट लव स्टोरी' (Dushmani: A Violent Love Story) का किस्सा सबसे अनोखा, यह फिल्म 8 साल तक प्रोडक्शन में फंसी रही, इसको पूरा करने के लिए चार डायरेक्टर लगे. दिलचस्प बात यह है कि इसमें अजय देवगन असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं. सनी देओल की 'बॉर्डर 2' की रिलीज से पहले आपको उनकी फिल्मों से जुड़ा एक मजेदार किस्सा बताते हैं. फिल्म 19 जनवरी 1996 को रिलीज हुई थी.

फिल्म की शुरुआत 1988 में हुई थी, यह प्रोजेक्ट शेखर कपूर के पास था. शेखर कपूर उस समय 'मिस्टर इंडिया' और 'मासूम' जैसी सफल फिल्मों के बाद उभरते डायरेक्टर थे. उन्होंने सनी देओल को लीड रोल में साइन किया, और जैकी श्रॉफ भी कास्ट में शामिल हुए. फिल्म एक इंटेंस लव स्टोरी के साथ एक्शन और ड्रामा का कॉकटेल थी. शेखर कपूर ने काफी हिस्सा शूट कर लिया था, खासकर जैकी श्रॉफ के लगभग सभी सीन पूरे हो चुके थे. लेकिन प्रोड्यूसर्स के साथ क्रिएटिव और फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से शेखर कपूर ने फिल्म को बीच में छोड़ दिया.

शेखर कपूर के जाने के बाद फिल्म पूरी तरह ठप हो गई. प्रोड्यूसर्स बंटी सूरमा ने कई स्थापित डायरेक्टरों को अप्रोच किया, लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ क्योंकि प्रोजेक्ट पहले से ही मुश्किलों में था. आखिरकार, प्रोड्यूसर्स ने खुद ही कमान संभाली और फिल्म को पूरा करने के लिए शेखर कपूर के अलावा करण राजदान, संजय खन्ना और खुद बंटी सूरमा ने पसीना बहाया.

यह भी पढ़ें: गोविंदा का छलका दर्द, बोले बदनाम करने हो रही है साजिश, पत्नी सुनीता की मदद से फैलाई जा रही गलत बातें!

इसी दौरान, अजय देवगन (जो उस समय असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रहे थे) इस प्रोजेक्ट से जुड़े. अजय देवगन ने अपने शुरुआती दिनों में कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था, और 'दुश्मनी' भी उनमें से एक थी. बाद में अजय देवगन ने खुद को एक्शन हीरो के रूप में स्थापित किया, लेकिन इस फिल्म का उनका कनेक्शन आज भी याद किया जाता है.

आठ साल के इंतजार के बाद फिल्म आखिरकार 1996 में रिलीज हुई. इस दौरान इंडस्ट्री में बहुत कुछ बदल चुका था. सनी देओल पहले से ही 'घायल' और 'दामिनी' जैसी फिल्मों से सुपरस्टार बन चुके थे. जैकी श्रॉफ भी अपने करियर के पीक पर थे. फिल्म रिलीज होने पर मिली-जुली प्रतिक्रियाएं मिलीं. यह एक इंटेंस लव-रिवेंज ड्रामा थी, लेकिन लंबे अंतराल के कारण यह दर्शकों के साथ पूरी तरह कनेक्ट नहीं हो पाई. बॉक्स ऑफिस पर यह औसत रही.