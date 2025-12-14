झुके हुए कंधे, फीकी स्माइल और पैरों में हवाई चप्पल, कपिल शर्मा के इवेंट पर सुनील पाल का हाल देख परेशान फैन्स

Sunil Pal Shoking Video: मशहूर कॉमेडियन सुनील पाल हाल ही में मुंबई में कपिल शर्मा की फिल्म ‘किस किसको प्यार करूं 2' के प्रीमियर में नजर आए. इस स्टार-स्टडेड इवेंट में टाइगर श्रॉफ, अमीषा पटेल, सुनील शेट्टी, कृष्णा अभिषेक, तब्बू, अनिल कपूर, भारती सिंह, मनोज बाजपेयी, जाकिर खान, जॉनी लीवर और आमिर खान अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शामिल हुए. लेकिन सबकी नजरें सुनील पाल पर टिक गईं. सबकी अटेंशन उनकी तरफ जाने की वजह थी उनका ये बदला हुआ अंदाज. अच्छे खासे सेहतमंद सुनील काफी कमजोर से दिखे. चेहरे की वो चमक गायब थी और पैरों में हवाई चप्पल थी जिसने फैन्स को उनकी सेहत और माली हालत को लेकर चिंता में डाल दिया.

वायरल हो रहे वीडियो में सुनील ब्लू शर्ट और ब्लैक पैंट के साथ साधारण चप्पल पहने इवेंट में एंट्री लेते दिखे. उनका वजन काफी कम हो गया है, जिससे वे पहले से बहुत दुबले-पतले लग रहे हैं. यह बदलाव देखकर सोशल मीडिया पर फैंस हैरान हैं और कई लोगों ने उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई है. कमेंट्स में एक यूजर ने लिखा कि वे मुश्किल दौर से गुजर रहे लगते हैं और दोस्तों को मदद करनी चाहिए. एक ने कहा कि समय सब बदल देता है.

अपने हिट कॉमेडी स्टैंडअप और जबरदस्त कॉमिक टाइमिंग कभी इस इंडस्ट्री के बेताज बादशाह रहे हैं. सुनील पाल को कौन नहीं जानता. उन्होंने छोटे पर्दे के साथ साथ बड़े पर्दे पर भी अलग-अलग किरदारों में फैन्स को एंटरटेन किया है. अब उनका ऐसा हाल देख फैन्स काफी परेशान हैं. लोगों को चिंता है कि वह इस वक्त बुरे आर्थिक दौर से गुजर रहे हैं. प्रोफेशनल फ्रंट पर अगर विकिपीडिया पर मौजूद जानकारी की मानें तो आखिरी बार उन्होंने 2022 गाली गलौज नाम की एक फिल्म की. वहीं टीवी पर वह 2010 में कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स में नजर आए थे. इसके बाद उनके पेज पर किसी और प्रोजेक्ट की जानकारी नहीं है. हालांकि वह स्टेज शो में एक्टिव रहे हैं. इसी स्टेज शो की वजह से वह किडनैपिंग स्कैम में फंस गए थे. हालांकि वह सकुशल घर लौट आए थे.