वजन घटा, किस किस को प्यार करूं के प्रीमियर पर चप्पल पहन पहुंचे कॉमेडियन सुनील पाल, वीडियो देख चौंके फैंस

पॉपुलर कॉमेडियन सुनील पाल को हाल ही में कपिल शर्मा की फिल्म किस किस को प्यार करूं 2 के प्रीमियर पर मुंबई में देखा गया. इस इवेंट में टाइगर श्रॉफ, अमीषा पटेल, सुनील शेट्टी, कृष्णा अभिषेक, तब्बू, राजीव ठाकुर, आरती सिंह, अनिल कपूर, भारती सिंह, मनोज बाजपेयी, अर्चना पूरन सिंह, मनीष पॉल, जाकिर खान, जॉनी लीवर और सुपरस्टार आमिर खान ने शिरकत की, जो अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ आए थे. हालांकि इस स्टार्स से भरे इवेंट पर सुनील पाल ने अपने अचानक घटे वजन से लोगों का ध्यान खींचा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

वीडियो में सुनील पाल ब्लू शर्ट, काले ट्राउजर्स के साथ चप्पल पहनें इवेंट में एंट्री करते हैं. क्लिप देखते ही फैंस को उनकी चिंता होने लगी क्योंकि वह काफी कमजोर नजर आ रहे हैं. वीडियो सामने आते ही एक यूजर ने कमेंट सेक्शन में लिखा, भाई इनकी हालत बता रहे हैं ये बहुत परेशानी में हैं. इनके दोस्तों को इनकी हेल्प करनी चाहिए. दूसरे यूजर ने लिखा, वक्त वक्त की बात है. तीसरे यूजर ने लिखा, क्यों मदद करे जब दूसरों को बुरा बोलेगा तो ऐसा ही होना चाहिए.

किस किस को प्यार करूं 2 की बात करें तो कपिल शर्मा की यह फिल्म किस किस को प्यार करूं का सीक्वल है, जिसमें कपिल शर्मा के अलावा आयशा खान, त्रिधा चौधरी, वरीना हुसैन, पारुल गुलाटी, मंजोत सिंह, आइशा उकबाह मलिक और हीरा वरीना अहम किरदार में हैं. फिल्म को अनुकल्प गोस्वामी ने डायरेक्ट किया है. यह फिल्म 12 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई है.