VIDEO: मिमिक्री आर्टिस्ट को अपनी नकल करते देख भड़के सुनील शेट्टी, स्टेज पर सबके सामने लगे डांटने

बॉलीवुड एक्टर सुनील शेट्टी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में सुनील अपनी मिमिक्री कर रहे एक आर्टिस्ट की क्लास लेते दिख रहे हैं. ऐसा लग रहा है कि अपनी मिमिक्री सुनील शेट्टी को जरा भी पसंद नहीं आई तभी माइक पकड़ स्टेज पर ही उस आर्टिस्ट को सुनाना शुरू कर दिया. वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. कुछ लोग सुनील शेट्टी के ऐटिट्यूड पर सवाल उठा रहे हैं तो वहीं कुछ सुनील को सपोर्ट करते नजर आ रहे हैं.
सुनील शेट्टी को आया गुस्सा!
सोशल मीडिया पर एक वीडियो सामने आया है जिसमें सुनील एक इवेंट के दौरान मंच पर अपना आपा खोते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां उन्होंने एक कलाकार को उनकी खराब नकल करने पर डांटा. क्लिप में सुनील चिढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और कलाकार को उसकी खराब नकल के लिए फटकार लगा रहे हैं. यह वीडियो रेडिट पर भी सामने आया है. वीडियो में कथित तौर पर भोपाल में हुए एक कार्यक्रम की घटना दिखाई गई है, हालांकि कार्यक्रम की सही तारीख अभी साफ नहीं है.
"तब से ये भाईसाहब अलग-अलग डायलॉग बोल रहे हैं जो मेरी आवाज में हैं ही नहीं. इतनी घटिया मिमिक्री मैंने कभी देखा ही नहीं है. जब सुनील शेट्टी बोलता है तो एक मर्द की तरह बोलता है... ये बच्चे की तरह बोल रहा था. बेटा जब मिमिक्री करते हो तो अच्छी करनी चाहिए... खराब नकल नहीं करनी चाहिए." वीडियो में आप सुनील को ये सब कहते देख सकते हैं.
सुनील के नाराज़गी ज़ाहिर करने के बाद वीडियो में मिमिक्री आर्टिस्ट सुनील से माफी मांगते हुए कहता है, "माफ कीजिए सर, मैं बिल्कुल आपकी मिमिक्री करने की कोशिश नहीं कर रहा था." तभी सुनील ने कहा, "कोशिश करना भी मत बेटा. अभी बहुत टाइम है सुनील शेट्टी बनने में. पीछे बाल बांधने से कुछ नहीं होता... अभी बच्चा है, लगता है सुनील शेट्टी की एक्शन फिल्में देखी नहीं है इसने. कोशिश भी मत करना, बच्चे. सुनील शेट्टी बनने से पहले तुम्हें बहुत लंबा सफर तय करना है."
सोशल मीडिया यूजर्स सुनील का रिएक्शन देखकर हैरान रह गए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जाहिर की. एक ने लिखा, यह बहुत असभ्य था. दूसरे ने लिखा, इज्जत पाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इसे जाने में बस कुछ सेकंड लगते हैं. धिक्कार है सुनील, मुझे लगा था कि तुम विनम्र हो, लेकिन...
एक कमेंट में लिखा था, यह आदमी हमेशा ऐसा ही व्यवहार क्यों करता है, जैसे मुझे लगता है, हर वीडियो में वह इतना घटिया रवैया दिखाता है. एक और कमेंट में लिखा था, यह दिखाता है कि सुनील शेट्टी कितने असुरक्षित हैं. उन्हें शर्मिंदा होना चाहिए.
