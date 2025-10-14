डेटिंग की अफवाहों के बीच मनीष मल्होत्रा ​​की दिवाली पार्टी में साथ डांस करते दिखे सुहाना और अगस्त्य, वीडियो वायरल

मनीष मल्होत्रा ​​की दिवाली पार्टी वाकई यादगार रही. इस पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के कुछ जाने-माने नाम शामिल हुए. हालांकि, ग्लैमर और हाई फैशन के बीच, फैशन इन्फ्लुएंसर साक्षी सिंदवानी की शेयर की गई एक कैंडिड इंस्टाग्राम स्टोरी ने इस रात का असली जादू बिखेर दिया. इस वीडियो ने सबका ध्यान खींचा है, जिसमें सुहाना खान, अगस्त्य नंदा और श्वेता बच्चन एक जोशीले गाने पर डांस करते हुए दिखाई दे रहे हैं. और यह कहना गलत नहीं होगा कि तीनों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा.

सुहाना खान और अगस्त्य नंदा 'कजरा रे' सॉन्ग पर झूमे

क्लिप में सुहाना खान और अगस्त्य नंदा दिवाली पार्टी में अपने दोस्तों के साथ डांस करते हुए 'कजरा रे' गाने पर झूमते हुए दिखाई दे रहे हैं. सुहाना ने इस इवेंट में एक खूबसूरत पर्पल साड़ी पहनी थी, जबकि अगस्त्य ने काले रंग का कुर्ता-पायजामा पहना था.

सुहाना खान साड़ी में बेहद स्टाइलिश लग रही थीं. बता दें कि सुहाना और अगस्त्य नंदा के बारे में अक्सर अटकलें लगाई जाती हैं कि वे डेटिंग कर रहे हैं, और दिवाली पार्टी की इस वीडियो ने इस चर्चा को और जोर दे दिया है.

दिवाली पार्टी में पहुंचे ये सितारे

करीना कपूर खान ने अपनी खूबसूरत अदाओं से लोगों का दिल जीत लिया. वहीं तारा सुतारिया और वीर पहरिया एक साथ स्पॉट किए गए. अनन्या पांडे, जैकलीन फर्नांडिस और कृति सनोन ने अपने प्लैमर से चार चांद लगा दिए. शनाया कपूर, सारा अली खान और रेखा ने अपने दिलकश अंदाज से सबका दिल जीत लिया. अंबानी परिवार से नीता और राधिका भी इस कार्यक्रम में शामिल हुईं, जिसने इस रात को और भी खास बना दिया.