स्त्री, सरकटा, मुंज्या, भेड़िया का आया बाप, 19 अगस्त को रहें 'थामा' के लिए तैयार, टीजर देख कांप जाएंगे रोंगटे

फिल्म 'थामा' में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिकाओं में होंगे. कयास लगाए जा रहे हैं कि नवाजुद्दीन इस बार एक दमदार और खौफनाक विलेन के रोल में नजर आएंगे.

थामा का टीजर हुआ रिलीज
नई दिल्ली:

आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना जल्द ही एक नई हॉरर-कॉमेडी फिल्म थामा' में साथ नजर आने वाले हैं. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और अब इसके बारे में एक बड़ी घोषणा हो चुकी है. मैडॉक फिल्म्स ने स्वतंत्रता दिवस के मौके पर एक खास वीडियो शेयर किया है, जिसमें उनके हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की अब तक की फिल्मों जैसे स्त्री, भेड़िया, और मुंज्या की झलक दिखाई गई है. इसी वीडियो के जरिए यह भी बताया गया है कि उनकी अगली फिल्म Thama में एक ऐसा विलेन नजर आएगा, जैसा दर्शकों ने पहले कभी नहीं देखा.

प्रोडक्शन हाउस ने जानकारी दी है कि फिल्म 'थामा' की पहली झलक 19 अगस्त को सामने आएगी. साथ ही यह फिल्म दिवाली 2025 पर सिनेमाघरों में रिलीज की जाएगी. मैडॉक फिल्म्स ने इसे अपनी हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स का अगला अध्याय बताया है. वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है, "यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा खतरनाक और रोमांचक है. यह फिल्म डर को एक नई परिभाषा देने जा रही है".

आपको बता दें कि फिल्म में आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना, और नवाजुद्दीन सिद्दीकी मुख्य भूमिकाओं में होंगे. कयास लगाए जा रहे हैं कि नवाजुद्दीन इस बार एक दमदार और खौफनाक विलेन के रोल में नजर आएंगे. इस ऐलान के बाद से ही फैंस का उत्साह दोगुना हो गया है. स्त्री 2 की सफलता के बाद अब 'थामा' से भी बड़ी उम्मीदें लगाई जा रही हैं. मैडॉक फिल्म्स की यह पेशकश हॉरर और कॉमेडी का अनोखा मेल लेकर आएगी.

