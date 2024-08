ये क्या! स्त्री 2 का पोस्टर निकला कॉपी, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ सबूत

Stree 2 poster copied: रिलीज से पहले स्त्री 2 का बॉक्स ऑफिस पर अच्छा-खासा बज देखने को मिल रहा है. पहली फिल्म को पसंद करने के बाद दर्शक दूसरी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. स्त्री 2 इस महीने 15 तारीख को सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए तैयार है. राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी और अपारशक्ति खुराना की इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को एडवांस बुकिंग में अच्छा रिस्पॉन्स मिलता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस बीच स्त्री 2 कॉपी के मामले में फंसती हुई दिखाई दे रही है.

दरअसल कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि राजकुमार राव और श्रद्धा कपूर की इस फिल्म का पोस्टर नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज स्ट्रेंजर थिंग्स 2 से कॉपी किया हुआ है. बहुत से सोशल मीडिया यूजर्स ने स्त्री 2 और स्ट्रेंजर थिंग्स 2 के पोस्टर को अपने अकाउंट पर पोस्ट किया है. जिसके साथ उन्होंने दावा किया है कि स्त्री 2 के पोस्टर को कॉपी किया गया है. काफी हद तक दोनों ही फिल्में के पोस्टर एक जैसे दिख रहे हैं. हालांकि स्ट्रेंजर थिंग्स 2 साल 2017 में आई थी.

Full marks in copying ngl but could have atleast changed colour grading to not make it this obvious 😭😭#Stree2 pic.twitter.com/i0RkxroCND