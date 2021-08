Sonu Sood Video: सोनू सूद ने सिखाई झाड़ू लगाने की नई टेक्निक, दिखाया डेमो...देखें Video

सिखाई झाड़ू लगाने की नई टेक्निक

सोनू सूद (Sonu Sood) ने अपना ये लेटेस्ट वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किया है. वीडियो में देखा जा सकता है कि, सोनू सूद (Sonu Sood) झाड़ू लगाने वाले कर्मचारियों को झाड़ू लगाने की नई टेक्निक सिखाते नजर आ रहे हैं. सोनू सूद (Sonu Sood Video) वीडियो में कहते हैं कि, जिस तरह आप लोग झाड़ू लगाते हैं उसमें बहुत टाइम लग जाता है. इस तरह से झाड़ू लगा के देखिए जल्दी काम होगा. वहीं इस वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा है 'Once an Engineer always an Engineer. Learning new lessons'. फैन्स को उनका ये वीडियो खूब पसंद आ रहा है. उनके इस वीडियो पर अब तक 1.1 मिलियन व्यूज आ चुके हैं.

सोनू सूद इन फिल्मों में आए हैं नजर

सोनू सूद (Sonu Sood) बेशक असल जिंदगी में कई लोगों के लिए सुपरहीरो हैं, लेकिन फिल्मों में उन्हें विलेन का किरदार निभाया है. उन्होंने 1991 में तमिल फिल्म 'कालाझागर' से शुरुआत की थी और इसके बाद कई तेलुगु फिल्में भी की. 2002 में बॉलीवुड में उनकी फिल्म 'शहीद-ए-आजम' आई और वह 2004 में 'युवा', 'आशिक बनाया आपने (2005)', 'जोधा अकबर (2008)' और 'दबंग (2010)' जैसी फिल्मों में नजर आए. वहीं हालही में उनका नया गाना 'साथ क्या निभाओगे' (Saath Kya Nibhaoge) रिलीज हुआ है, जो खूब पसंद किया जा रहा है.