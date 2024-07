हाथरस भगदड़ हादसे पर फूटा इस एक्टर का गुस्सा, बोले- क्या कोई जिम्मेदारी लेगा?

Sonu Sood On Hathras Stampede: यूपी के हाथरस में हुई भगदड़ से मरने वालों की संख्या 121 तक पहुंच गई है. इस हादसे ने केवल आम जनता ही नहीं बल्कि सेलेब्स को भी शॉक्ड कर दिया है. जबकि इस मामले में फरार भोले बाबा की ओर लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है. इसी बीच बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है. उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछा है कि इस हादसे में मरने वालों की जिम्मेदारी कौन लेगा?

एक्टर सोनू सूद, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं उन्होंने एक हाथरस हादसे का एक स्क्रीन शॉट शेयर करते हुए लिखा, क्यों देश भर में इतने सारे धार्मिक स्थल, त्यौहार, समागम होते हैं और ऐसे हादसों में कई मासूम लोग अपनी जान गंवा देते हैं. क्या कोई जिम्मेदारी लेगा? क्या हम ऐसा कोई नियम नहीं बना सकते, जिससे इन समागमों पर नजर रखी जा सके और शायद किसी दिन मासूम लोगों की जान बचाई जा सके. दुखद, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे.

Why? 💔

We have so many different religious places, festivals, gatherings across the country and so many innocent people lose their lives in such incidents.

Will someone take a responsibility?

Can't we make a rule where these gatherings can be monitored and innocent lives be… pic.twitter.com/fGS8VRw9eV