मम्मी को मिस कर रही है सोनम कपूर, पुरानी तस्वीर शेयर कर जाहिर किए जज्बात

दोस्तों ने लिखा- सुनीता आंटी कितनी खूबसूरत लग रही हैं

इस फोटो को सोनम ने कैप्शन दिया है- I miss my mama.. जाहिर है कि सोनम इन दिनों अपनी मम्मी से दूर हैं, उन्हें काफी मिस कर रही है और इसीलिए ये तस्वीर पोस्ट की है. ये तस्वीर देखने से ही काफी पुरानी लग रही है. फोटो में सोनम की मम्मी सुनीता कपूर उन्हें गोद में लिए बैठी हुई हैं. सोनम के दोस्त और फैन्स इस तस्वीर पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. कोई बेबी सोनम को क्यूट और स्वीट बता रहा है, तो कोई उनकी मां सुनीता कपूर की खूबसूरती की तारीफ कर रहा है. सोनम की मां सुनीता कपूर ने भी पोस्ट के जवाब में Miss you so much beta लिखकर अपना प्यार जताया है. सोनम की चाची और संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर ने भी हार्ट इमोजी के जरिए अपना रिएक्शन दिया है.

अपने स्टाइल और फैशन सेंस के लिए पहचानी जाती हैं सोनम

फिल्मों से दूर होने के बावजूद सोनम कपूर अपने फैशन सेंस के लिए अक्सर चर्चा में रहती हैं. उनका स्टाइल और ड्रेसिंग सबसे अलग समझा जाता है. यही वजह है कि उनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर आते ही छा जाते हैं. सोनम ने साल 2018 में आनंद आहूजा से शादी कर ली थी.सोनम अपने फिटनेस फोटो और वीडियोज से भी अपने दोस्तों और फैन्स को इंस्पायर करती हैं .