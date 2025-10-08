जब बॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने कहा 'मरने के बाद मुझे सुहागन की तरह सजाना', 31 की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस स्मिता पाटिल ना सिर्फ अपनी एक्टिंग के लिए, बल्कि अपनी सादगी और जज्बातों के लिए भी जानी जाती थीं. वो पर्दे पर नहीं लोगों के दिलों में बसती थीं. स्मिता पाटिल ने चाहा था कि आखिरी सफर में भी उन्हें एक सुहागन की तरह सजाया जाए, जैसे जिंदगी से नहीं, मोहब्बत से विदा ले रही हों. हाल ही में मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत ने उनके आखिरी पलों को याद करते हुए एक बेहद इमोशनल किस्सा साझा किया. दीपक ने बताया कि स्मिता अक्सर कहा करती थीं 'मुझे सुहागन बनाकर ले जाना'. जब भी वो ऐसा कहतीं, उनकी मां और दीपक दोनों उन्हें डांटते कि ऐसी बातें मत करो. लेकिन शायद उन्हें कहीं न कहीं एहसास था कि जिंदगी छोटी है.

अमिताभ बच्चन के सामने हुआ आखिरी मेकअप

दीपक सावंत ने बताया कि स्मिता की मौत के बाद उनकी मां ने खुद उन्हें एक मेकअप किट दी और कहा, 'ये उनकी आखिरी इच्छा थी, उन्हें सुहागन बनाकर विदा करो'. उस वक्त अमिताभ बच्चन और परिवार के बाकी लोग वहीं मौजूद थे. दीपक की आंखों में आंसू थे, पर उन्होंने खुद को संभाला और स्मिता का आखिरी मेकअप किया. उन्होंने कहा, 'मैं रोते हुए उनका मेकअप कर रहा था, लेकिन मैंने उन्हें बहुत खूबसूरत बनाया, जैसे वो खुद चाहती थीं'.

राज बब्बर और स्मिता की अधूरी मोहब्बत

स्मिता की जिंदगी फिल्मों जितनी ही ड्रामेटिक थी. उस वक्त वो राज बब्बर से प्यार करती थीं, जो पहले से शादीशुदा थे. दोनों ने शादी की और बेटे प्रतीक बब्बर का जन्म हुआ. लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था. 28 नवंबर को प्रतीक का जन्म हुआ और कुछ ही दिनों बाद, 13 दिसंबर 1986 को, सिर्फ 31 साल की उम्र में स्मिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया.

'वो मेरी रूह का हिस्सा थीं'- राज बब्बर

राज बब्बर ने एक पुराने इंटरव्यू में बताया कि अस्पताल जाते वक्त स्मिता बार-बार माफी मांग रही थीं. उन्होंने कहा था, 'सब ठीक हो जाएगा', लेकिन किस्मत ने उन्हें अलग कर दिया. राज ने कहा, 'वो मेरी रूह का हिस्सा थीं. जिंदगी में चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, उनकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी'. स्मिता पाटिल भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आंखों की मासूमियत, उनकी सच्चाई और उनका अभिनय आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है. वो सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, बल्कि एक जज्बात थीं जो हमेशा बॉलीवुड की कहानियों में जिंदा रहेंगी.