पंजाबी गाने पर डांस कर दो सालियों ने जीजा का किया स्वागत, वीडियो देख लोगों का दिल हुआ खुश, बोले- बहुत लकी है भाई...

वीडियो में देखेंगे कि क्रीम और लाल रंग का लहंगा पहने दो सालियां पाकिस्तानी गाने लड़ गईयां पर खूबसूरत डांस कर अपने जीजू जी का मन मोह रही हैं.

नई दिल्ली:

अगले महीने यानी अक्टूबर से शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और इसी के साथ सोशल मीडिया पर हंसी का डोज भी बढ़ने वाला है, क्योंकि देशभर में होने वाली शादियों से एक से एक फनी वीडियो वायरल होने वाले हैं, जिसमें वेडिंग स्टेज पर दूल्हा-दुल्हन की नोकझोंक, जयमाला पर हाई वोल्टेज ड्रामा और बारातियों का नागिन डांस भी शामिल होगा. ना सिर्फ फनी बल्कि शादी से वेडिंग कपल का डांस, दुल्हन की शानदार एंट्री और दूल्हे के रॉयल स्वागत के भी वीडियो आने वाले हैं. इससे पहले हम आपको दिखाने जा रहे हैं, शादी से आए इस खूबसूरत वीडियो को, जिसमें दो सालियां अपने जीजू का वेडिंग में शानदार स्वागत कर रही हैं.

सालियों ने किया जीजू का स्वागत (Sister in Law welcome their Jija Ji)

वीडियो में देखेंगे कि क्रीम और लाल रंग का लहंगा पहने दो सालियां पाकिस्तानी गाने लड़ गईयां पर खूबसूरत डांस कर अपने जीजू जी का मन मोह रही हैं. दोनों बहनों ने इतना बेहतरीन डांस किया है कि आपकी नजरे एक पल के लिए भी इधर से उधर नहीं होंगी. वीडियो के आखिर में दुल्हन की एंट्री होती है, जिसे देख दूल्हे के चेहरे पर लंबी सी मुस्कान आ जाती है. अब इस वीडियो को जो कोई भी देख रहा है, बस लाइक कर इस पर प्यार बरसा रहा है. इस वीडियो को शेयर किए अभी 1 घंटा नहीं हुआ है और खबर लिखे जाने तक इसे सैंकड़ों यूजर्स ने लाइक कर दिया है.
 

शादी के वीडियो पर लोगों ने लुटाया प्यार  (Wedding Viral Video)
इस वीडियो पर कई यूजर्स ने कमेंट बॉक्स में रेड हार्ट इमोजी भी शेयर किए हैं. एक यूजर लिखता है, इतना खूबसूरत नजारा देखकर मेरा भी मन शादी करने का कर रहा है'. दूसरे यूजर ने लिखा है, ऐसा लग रहा है कि किसी फिल्म की शूटिंग देख रहा हूं'. तीसरे ने लिखा है, अमीरों की शादी में ऐसे ही रौनक दिखती है'. चौथा लिखता है, इतना खूबसूरत स्वागत होगा तो कौन शादी नहीं करना चाहेगा'. अब लोग शादी से आए इस वीडियो पर ऐसे ही प्यार लुटा रहे हैं.  

