Singham Again Public Review: सिंघम अगेन ने किया फैंस को निराश, 8 स्टार्स की फिल्म को देख लोग बोले- सिर दर्द

Singham Again Public Review: आखिरी बार लंबी स्टारकास्ट वाली फिल्म सिंघम अगेन सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी है. फिल्म में अजय देवगन के साथ अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, करीना कपूर और दीपिका पादुकोण जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. इतना ही नहीं सिंघम अगेन में सलमान खान ने कैमियो रोल किया है, जिसमें वह चुलबुल पांडे के रोल में दिखे हैं. लेकिन सिंघम अगेन को देखने के बाद लोगों के दिमाग चकरा गया है. दर्शकों ने अजय देवगन, अक्षय कुमार, रणवीर सिंह, टाइगर श्रॉफ, अर्जुन कपूर, जैकी श्रॉफ, करीना कपूर, दीपिका पादुकोण और सलमान खान की फिल्म को देखने के बाद सोशल मीडिया पर रिएक्शन दिया है.

यहां पढ़ें सिंघम अगेन का सोशल मीडिया रिव्यू:-

Watched Singham Again Deepika Padukon is the headache of this movie... The only good thing was in the movie is post credit scene of Salman Khan.



Rohit Shetty must stop this cringe cop universe. #SinghamAgainReview pic.twitter.com/UhTKp9tcEm — Aurangzeb (@NapStar_01) November 1, 2024

There's no story in #SinghamAgain, only bad action scenes. Even with the star cast, it's a huge miss. #SinghamAgainReviewpic.twitter.com/dJeIAgP0ql — anshul™® (@anshul_godyan) November 1, 2024

Jawan Spoof is >>>>>> bhulbhul Pandey



The Worst Part of #SinghamAgain is #SalmanKhan Cameo even worse than Deepika performance #SinghamAgainReview



pic.twitter.com/zRILIgOjEn — Pratham Rai (@pratham_rai000) November 1, 2024

आपको बता दें कि सिंघम अगेन का निर्देशन रोहित शेट्टी ने किया है. इससे पहले सिंघम सीरीज की दो फिल्में आ चुकी हैं और दोनों ही फिल्मों को खूब पसंद भी किया गया है. लेकिन इस बार सिंघम अगने में कैमियो की बहार है और बॉलीवुड के नौ दिग्गज सितारे फिल्म में जौहर दिखाते नजर आ रहे हैं. बीते दिनों फिल्मों का ट्रेलर रिलीज हुआ था, जिसे दर्शकों का अच्छा-खास रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म के अंदर अर्जुन कपूर ने मुख्य विलेन का रोल किया है.