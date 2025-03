Sikandar ने 24 घंटे में तोड़ डाला ये रिकॉर्ड, क्या सनी देओल की जाट कर पाएगी ये करिश्मा ?

सलमान खान की सिकंदर का ट्रेलर यूट्यूब पर आ चुका है और इसे मिल रहे प्यार से ऐसा लग रहा है कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर भी खूब धमाल मचाने वाली है. जी हां पिछले 24 घंटे से ये ट्रेलर यूट्यूब पर ट्रेंड कर रहा है और इसे अब तक 45 मिलिनय से ज्यादा लोग देख चुके हैं. खबर छपने तक शायद इस गिनती में और इजाफा हो जाए. सलमान खान की इस फिल्म का ट्रेलर नाडियाडवाला ग्रैंडसन के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया है.

सिकंदर की लॉन्च पर पहली बार हुआ ये काम

सिकंदर के ट्रेलर लॉन्च के मौके पर फिल्म की पूरी टीम मौजूद थी. इसके अलावा एक और खास शख्स था जो वहां मौजूद था. इस शख्स की सलमान भाई की जिंदगी में खासी अहमियत है. ये कोई और नहीं बल्कि सलमान खान के पापा सलीम खान हैं. भाईजान ने खुद ही बताया कि यह पहली बार है जब पापा मेरे साथ फिल्म के ट्रेलर लॉन्च पर गए हैं. उन्होंने बताया कि पिता सलीम खान को सिकंदर का ट्रेलर काफी पसंद आया.

Sikandar trailer is Garnering good views across all sm platforms!



Sikandar -40M in 19 hrs only on YT

Pathaan - 40M in 24hrs (X,FB,YT)



5M More needed to surpass Jawaan trailer views. The Pied piper of Bollywood is back!👑#SalmanKhan #Sikandar pic.twitter.com/aijQiiNsIv