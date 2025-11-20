विज्ञापन

करीना कपूर की हमशक्ल ने रीक्रिएट किया K3G में 'पू' का अवतार,  देख कर फैंस बोले- हूबहू बेबो...

श्रेया कालरा का नया वायरल वीडियो उनके ग्लैमरस ‘पू’ लुक की वजह से सोशल मीडिया पर छाया हुआ है, जिसमें फैंस उन्हें करीना कपूर के आइकॉनिक किरदार से तुलना कर रहे हैं.

नई दिल्ली:

'रोडीज़' से मशहूर हुईं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर श्रेया कालरा एक बार फिर चर्चा में हैं. अपने स्टाइल, कॉन्फिडेंस और कंटेंट के लिए जानी जाने वाली श्रेया का एक नया वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में वह पैपराजी को पोज देती नजर आ रही हैं, और उनका लुक देखकर फैंस को सीधा कभी खुशी कभी गम की ‘पू' यानी करीना कपूर की याद आ गई.

वीडियो में श्रेया ब्लैक एंड व्हाइट मिनी ड्रेस पहने दिखाई दे रही हैं. उन्होंने इसके साथ बूट-स्टाइल हील्स कैरी की हैं जो उनके पूरे लुक को काफी ग्लैमरस बना रहा है. गले में उन्होंने पर्ल चोकर पहना है, जबकि हाथ में भी पर्ल ब्रेसलेट नजर आ रहा है. ओपन हेयर, मिनिमल मेकअप और स्टाइलिश एक्सप्रेशंस ने उनके पूरे लुक को और भी आकर्षक बना दिया.

सोशल मीडिया पर लोग इस लुक की तुलना करीना कपूर के आइकॉनिक किरदार ‘पू' से कर रहे हैं. फैंस कमेंट्स में लिख रहे हैं— “पू मिली क्या?” और “पू का मॉडर्न वर्जन.” श्रेया का कॉन्फिडेंस वीडियो में साफ झलकता है.

श्रेया की लव लाइफ पर भी हो रही चर्चा

श्रेया कालरा इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में हैं. हाल ही में टीवी शो 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम एक्टर रिषभ जायसवाल ने उन्हें रोमांटिक अंदाज में प्रपोज किया था. दोनों काफी समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन फैंस को इस प्रपोजल की उम्मीद नहीं थी. जैसे ही रिषभ ने प्रपोज़ल का वीडियो शेयर किया, फैंस और दोस्तों ने कमेंट्स में बधाइयों की झड़ी लगा दी.

बर्थडे पर रोमांटिक सरप्राइज

श्रेया का जन्मदिन 14 जनवरी को होता है. इसी मौके पर रिषभ उन्हें ट्रेक पर लेकर गए और वहीं घुटनों पर बैठकर प्रपोज़ कर दिया. यह रोमांटिक सरप्राइज देखकर श्रेया इमोशनल हो गईं. श्रेया और रिषभ अपने खास रिश्ते के लिए भी फेमस हैं. अक्सर दोनों एक-दूसरे के बर्थडे को खास बनाने के लिए बड़े सरप्राइज प्लान करते हैं— बाइक गिफ्ट करना हो या iPhone— दोनों ही हमेशा एक-दूसरे को स्पेशल फील कराते आए हैं.

Shreya Kalra Viral Look, Shreya Kalra Poo Look, Rishabh Jaiswal Shreya Proposal, Shreya Kalra Mini Dress
