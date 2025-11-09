विज्ञापन

कपड़े बेचने पर मजबूर हुआ कंगना का यह हीरो, अक्षय- जॉन को दिया था कड़ी टक्कर, एक केस ने खत्म किया करियर

एक वक्त था जब शाइनी आहूजा बॉलीवुड के सबसे प्रॉमिसिंग एक्टर्स में गिने जाते थे. उनकी आंखों की गहराई, डायलॉग डिलीवरी और मासूम मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया था.

नई दिल्ली:

एक वक्त था जब शाइनी आहूजा बॉलीवुड के सबसे प्रॉमिसिंग एक्टर्स में गिने जाते थे. उनकी आंखों की गहराई, डायलॉग डिलीवरी और मासूम मुस्कान ने लोगों का दिल जीत लिया था. 2003 में ‘हजारों ख्वाहिशें ऐसी' से डेब्यू करने वाले शाइनी ने ‘गैंगस्टर', ‘वो लम्हे', ‘लाइफ इन ए मेट्रो' और ‘भूल भुलैया' जैसी हिट फिल्मों में कमाल की एक्टिंग की. हर फिल्म के साथ उनका स्टारडम बढ़ता गया और लगा कि बॉलीवुड को एक नया सुपरस्टार मिल गया है.

जब एक केस ने सब कुछ बदल दिया

लेकिन कहते हैं ना, किस्मत को पलटते वक्त नहीं लगता. साल 2009 में शाइनी आहूजा पर उनकी नौकरानी ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया. इस केस ने पूरे फिल्म इंडस्ट्री को हिला दिया था. पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और कई महीने उन्होंने जेल में बिताए. बाद में जमानत तो मिल गई, लेकिन उनकी इमेज को बहुत नुकसान हुआ. फिल्मों के ऑफर बंद हो गए और उनका करियर लगभग खत्म हो गया.

वापसी की कोशिशें लेकिन किस्मत ने नहीं दिया साथ

शाइनी ने बाद में कुछ फिल्मों के जरिए वापसी की कोशिश की, लेकिन दर्शक उन्हें दोबारा एक्सेप्ट नहीं कर पाए. इंडस्ट्री में उनकी जगह किसी और ने ले ली थी और वो धीरे-धीरे पर्दे से गायब हो गए. कई साल तक उन्होंने खुद को पूरी तरह लाइमलाइट से दूर रखा. सोशल मीडिया पर भी वो बहुत कम नजर आए, जिससे लोगों को लगा कि शाइनी ने फिल्मी दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया है.

अब विदेश में फिर से शुरू की ‘शाइन' वाली जिंदगी

ताजा रिपोर्ट्स की मानें तो शाइनी आहूजा ने अब विदेश में अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की है. वो इन दिनों फिलीपींस में रह रहे हैं और वहां गारमेंट बिजनेस संभाल रहे हैं. बताया जा रहा है कि उनका बिजनेस धीरे-धीरे ग्रो कर रहा है और शाइनी फिर से अपनी पहचान बना रहे हैं, बस इस बार फिल्मों में नहीं बल्कि बिजनेस वर्ल्ड में. कभी बड़े पर्दे पर चमकने वाले शाइनी अब अपने नए सफर में जिंदगी की असली ‘शाइन' ढूंढ रहे हैं.

