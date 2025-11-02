2:11 से क्या है शाहरुख खान का कनेक्शन, इतने साल में पहली बार किंग खान का ये गणित आया सामने

2 नवंबर, जिसे दुनिया भर में SRK डे कहा जाता है, इस साल और भी खास बन गया. दरअसल, दोपहर ठीक 2:11 बजे, जो उनके जन्मदिन 2/11 (2 नवंबर) का दिन है, शाहरुख खान ने अपनी आने वाली एक्शन फिल्म ‘किंग' से अपना शानदार लुक से पर्दा उठाया. बता दें कि इस फिल्म के डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद हैं, और ये पठान के बाद दोनों की दूसरी फिल्म है. ऐसे में, फिल्म को लेकर फैंस के बीच जबरदस्त उत्साह और जोश देखने को मिल रहा है.

रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मार्फ्लिक्स पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म ‘किंग' साल 2026 में रिलीज होने वाली है. इस फिल्म में शाहरुख खान एक दमदार, खतरनाक और बेहद स्टाइलिश नए अंदाज में नजर आएंगे जैसा उनके फैंस ने पहले कभी नहीं देखा होगा. अनाउंसमेंट वीडियो में शाहरुख खान सिल्वर बालों, स्टाइलिश इयर कफ्स, और एक दमदार ठंडे तेवर वाली पर्सनैलिटी में नजर आते हैं, जो उनके इस नए, डार्क और इंटेंस लुक को दिखाता है. इसके साथ ही वीडियो में उनका थीम सॉन्ग “दे कॉल हिम किंग” भी शेयर किया गया है, एक ऐसा एंथम जो उनके टाइटल के पूरी तरह लायक है.

इस झलक में शाहरुख खान की एक लाइन ने इंटरनेट पर तहलका मचा दिया है: “डर नहीं, दहशत हूं #KING.”

धमाकेदार एक्शन, बेहतरीन स्टाइल और सिद्धार्थ आनंद के सिग्नेचर ग्रैंड स्केल के साथ, ‘किंग' शाहरुख खान की लीजेंडरी विरासत का जश्न बनने जा रही है और साथ ही उसका एक नया रूप भी पेश कर रही है. लॉन्च के कुछ ही मिनटों में फिल्म ने फैंस के बीच जबरदस्त दीवानगी पैदा कर दी है.