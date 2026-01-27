शाहिद कपूर और दिशा पाटनी ने 'आशिकों की कॉलोनी' में बसाया घर, 'ओ रोमियो' के एनर्जेटिक ट्रैक की धूम

साजिद नाडियाडवाला की बहुप्रतीक्षित फिल्म ओ 'रोमियो' अपने ट्रेलर को लेकर पहले ही जबरदस्त चर्चा में है और अब फिल्म का दूसरा गाना ‘आशिकों की कॉलोनी' रिलीज होकर इस एक्साइटमेंट को और भी ऊंचाई पर ले जाता नजर आ रहा है. यह गाना एक हाई-एनर्जी डांस नंबर है, जो सुनते ही दर्शकों को थिरकने पर मजबूर कर देता है. 90 के दशक की विजुअल फील और आज के मॉडर्न बीट्स का खूबसूरत मेल इस गाने को खास बनाता है. ‘आशिकों की कॉलोनी' में नॉस्टैल्जिया और समकालीन संगीत का ऐसा संतुलन देखने को मिलता है, जो इसे बाकी गानों से अलग पहचान देता है. गाने की धुन जहां पुराने बॉलीवुड डांस नंबर्स की याद दिलाती है, वहीं इसकी बीट्स और अरेंजमेंट पूरी तरह से आज के युवाओं के टेस्ट के हिसाब से तैयार किए गए हैं. इसका कैची हुक लाइन गाने को बार-बार सुनने लायक बनाती है.

इस गाने की सबसे बड़ी खासियत है इसकी दमदार क्रिएटिव टीम. संगीतकार विशाल भारद्वाज, गीतकार गुलजार और गायक मधुबंती बागची व जावेद अली की यह जुगलबंदी एक बार फिर जादू बिखेरती नजर आती है. गुलजार के शब्दों में सादगी और शरारत दोनों झलकती है, वहीं विशाल भारद्वाज का म्यूजिक क्लासिक टच के साथ फ्रेश फील देता है. गाने को टी-सीरीज ने प्रस्तुत किया है. ऑन-स्क्रीन बात करें तो शाहिद कपूर और दिशा पाटनी की यह पहली जोड़ी दर्शकों के लिए एक नया और रोमांचक अनुभव लेकर आई है. दोनों की केमिस्ट्री फ्रेश, एनर्जेटिक और बेहद नैचुरल लगती है. रंगीन और उत्सव जैसे माहौल में फिल्माया गया यह गाना विजुअली भी काफी आकर्षक है. शाहिद कपूर अपने रग्ड और स्टाइलिश लुक में नजर आते हैं और एक खास माइकल जैक्सन इंस्पायर्ड मूव से गाने में सरप्राइज एलिमेंट जोड़ते हैं. वहीं दिशा पाटनी अपने कॉन्फिडेंट अंदाज़, ग्रेस और फ्लूइड डांस मूव्स से स्क्रीन पर चार चांद लगा देती हैं.

भारतीय दिल से जुड़ा यह गाना, थ्रोबैक फ्लेवर और मॉडर्न टच के साथ, क्लासिक बॉलीवुड डांस नंबर्स की याद दिलाता है. मस्ती, जोश और एनर्जी से भरपूर ‘आशिकों की कॉलोनी' फिल्म ओ'रोमियो की म्यूजिकल जर्नी में एक और रंगीन पड़ाव जोड़ता है. जैसे-जैसे फिल्म की रिलीज नजदीक आ रही है, ओ'रोमियो को लेकर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ता जा रहा है.

